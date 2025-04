Wolff : La F1 a eu raison de ’faire pause’ sur les moteurs V10

Toto Wolff, le directeur de Mercedes F1, est heureux que la F1, les motoristes et la FIA aient appuyé sur le bouton "pause" concernant les discussions visant à définir l’avenir des moteurs dans la catégorie reine.

Il y a eu une grande pression médiatique, lancée par le président de la FIA lui-même, pour un retour des V10 à moyen / long terme.

Après la réunion de Bahreïn, il a toutefois été décidé qu’il n’était pas réaliste de supprimer la règlementation 2026 (et prolonger celle de 2025) tout comme l’écourter beaucoup trop. Au mieux, de nouveaux moteurs, qui seront toujours un peu hybrides, pourraient voir le jour en 2029, sinon en 2031.

La décision se prendra surtout face au succès et/ou aux difficultés qui découleront du prochain cycle règlementaire.

"C’est exactement ce que nous devons faire. On fait une pause, on verra comment se déroulera l’année prochaine. Les moteurs sont sophistiqués, et les moteurs de Formule 1 à 50 % électriques représentent un défi majeur," commente Wolff.

"Mais en même temps, si tout se passe bien, nous serons des pionniers dans l’industrie automobile."

"Alors, regardons le prochain cycle réglementaire : quels types de moteurs nous semblent pertinents pour la route, premièrement. Et deuxièmement, quels moteurs sont les plus adaptés au spectacle ?"

"Ce sera toujours le facteur déterminant. Contrairement à ce que l’on pense, la pertinence routière pour un grand constructeur automobile est primordiale, mais le show a un poids tout aussi important dans notre décision. Nous sommes donc ouverts à toute éventualité."