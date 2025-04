Mercedes a découvert un transpondeur ’carbonisé’ sur la F1 de Russell

Mercedes F1 est toujours sur une enquête en cours concernant les pannes survenues sur la voiture de George Russell lors du Grand Prix de Bahreïn le week-end dernier.

Russell a conservé sa deuxième place malgré une panne du système de freinage électronique. Lui et d’autres pilotes autour de lui ont également dû actionner manuellement leurs systèmes DRS de réduction de traînée en raison d’un problème de boucle de chronométrage sur la voiture de Russell.

Mercedes a déclaré que le problème technique de Russell était survenu bien plus tôt qu’il n’y paraissait à la retransmission de la course. Bien que les causes profondes n’aient pas encore été identifiées, le transpondeur qui communique avec le système de chronométrage de la FOM était "carbonisé" à bord.

"D’après la retransmission télévisée, il semblerait que le problème ait commencé dans les 10 derniers tours," nous explique Bradley Lord, représentant de l’équipe et bras droit de Toto Wolff.

"En fait, c’est à mi-course environ que nous avons eu les premiers signes d’un problème. Nous sommes rentrés à l’usine avec une dizaine de valises de pièces et d’accessoires que nous rapportons pour l’enquête, dont un transpondeur de chronométrage FOM carbonisé, ainsi que d’autres éléments liés au système de freinage électronique. Nous n’avons donc pas encore trouvé la cause du problème."

Mercedes a réalisé que le transpondeur de Russell était défectueux lorsque son nom a soudainement disparu de la deuxième place sur leurs écrans de chronométrage.

"Le nom de George a chuté brutalement dans les feuilles de temps et nous nous sommes dit : « Bon, non, il est toujours en piste, il parle toujours à la radio, donc il y a un problème de chronométrage plutôt qu’autre chose ». Cela a également eu des répercussions : si vous perdez le transpondeur de chronométrage, vous perdez la partie de la voiture qui interagit avec le mécanisme DRS. Ainsi, pour activer le DRS, pour savoir si vous êtes à une seconde près ou si une autre voiture est à une seconde près. Nous avons donc dû recourir à un système de secours."

"Nous avons discuté avec la FIA, obtenu l’autorisation, et George utilisait alors le DRS en mode manuel."

Et un autre problème est apparu sur la voiture de Russell à peu près au même moment. A priori les choses ne sont pas liées.

"Nous avons commencé à avoir un problème distinct, mais parallèle, avec le freinage électronique. C’est l’électronique qui détermine la force de freinage entre les freins avant et arrière, et plus particulièrement sur les freins arrière. Une partie du freinage est assurée par le MGU-K – le moteur électrique du moteur – et une autre partie par le système de freinage hydraulique."

"Lorsque nous passons en mode passif, nous nous appuyons uniquement sur les freins hydrauliques. Mais cela modifie le comportement de la voiture au freinage et, au final, il est très difficile de faire fonctionner la voiture dans ce mode, car on perd beaucoup de force de freinage et on finit par surchauffer les freins hydrauliques arrière, beaucoup plus petits."

"George se battait donc avec ça. Nous avons dû effectuer ce qu’on appelle un réglage par défaut pour lui permettre d’activer et de désactiver le freinage électronique lorsqu’il passait en mode passif, puis de le réactiver lors des 10 derniers tours. Je pense qu’au cours de ces 10 derniers tours, il a modifié ce réglage entre 20 et 30 fois, tout en pilotant pour gérer ses points de freinage et gardant Leclerc, puis Norris, derrière lui."

Comme on l’a entendu pendant la course, Mercedes craignait que le problème du système de chronométrage n’ait d’autres conséquences sur la voiture de Russell, comme la désactivation de l’écran du tableau de bord, mais cela ne s’est jamais concrétisé. Cependant, Russell a activé son DRS par erreur à un moment donné, mais les commissaires ont reconnu qu’il ne l’avait pas fait délibérément et ont immédiatement réagi pour annuler tout avantage qu’il avait pris.

"Nous ignorions les conséquences supplémentaires que cela pourrait avoir. La principale crainte était que cela arrête complètement le tableau de bord, tout l’écran du volant. Si cela se produit, nous pouvons continuer à rouler car la voiture est équipée de systèmes de sécurité intégrés qui nous permettent de changer de vitesse, d’utiliser le DRS et la radio. Nous avons un système radio de secours dans la voiture, qui n’est pas situé sur le volant. Il s’agit d’un bouton situé dans le cockpit. Il s’avère que ce bouton sert également de commande manuelle de secours pour le DRS en cas de panne."

"George a essayé la radio de secours, en cas de besoin, a appuyé sur ce bouton et, par inadvertance, dans la ligne droite du retour, a également activé le DRS, car le bouton peut faire les deux choses simultanément. Mais il ne faut pas parler à la radio pendant une zone DRS ou le contraire. Il s’en est rendu compte instantanément, a freiné, a fermé le DRS et a continué. C’est à ce moment-là que nous l’avons entendu parler à la radio."

Les commissaires sportifs ont examiné et examiné la situation, et ont finalement décidé qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une sanction après la course.

"George était un peu comme un acrobate faisant tourner des assiettes sur des bâtons," conclut Lord.

"C’est ce qui a rendu sa course si impressionnante, non seulement grâce à sa capacité mentale à gérer cela, mais aussi grâce à sa conduite impeccable, sans commettre d’erreur, à sa capacité à repousser Norris et à maintenir Leclerc hors de portée. C’était une performance vraiment incroyable."