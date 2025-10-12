Hakkinen prédit que sa fille Ella fera ses débuts en F1 d’ici cinq ans

Mika Hakkinen pense que sa fille Ella, âgée de 14 ans, pourrait faire ses débuts en Formule 1 d’ici cinq ans et prédit que les femmes pilotes feront leur entrée dans le sport d’ici 2030.

Le double champion du monde, qui était à Singapour le week-end dernier, a déclaré qu’Ella, qui participe à la série de karting Champions of the Future, fait preuve de la motivation et du talent nécessaires pour aller jusqu’au bout.

"Ella est une pilote de course extrêmement talentueuse," a déclaré Hakkinen. "Je ne dis pas cela uniquement en tant que père, mais aussi en me basant sur mes observations en tant qu’ancien pilote de haut niveau."

L’adolescente a récemment décroché la pole position et terminé deuxième en Slovaquie.

"Elle est sur la bonne voie. Sa motivation est tout simplement incroyable. Elle veut devenir pilote de course. À ce stade, c’est une vraie battante."

Hakkinen a engagé un entraîneur à plein temps de Hintsa Performance, le même groupe que celui auquel Lewis Hamilton a fait appel, afin de préparer Ella et son jeune frère Daniel physiquement et mentalement à la course automobile de haut niveau.

"Ils s’entraînent au même niveau que Hamilton. Rien n’est laissé au hasard."

"Les pilotes féminines atteindront le plus haut niveau d’ici 2030, que ce soit Ella ou quelqu’un d’autre," prédit le Finlandais. "Cette nouvelle génération de fans est composée à 40 % de femmes, et le sport doit refléter cette réalité."