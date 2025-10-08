Sainz explique quelle ’faiblesse’ Williams F1 doit corriger rapidement

Carlos Sainz a insisté sur le fait que Williams F1 obtiendra de meilleurs résultats une fois qu’elle aura tiré les leçons de ses erreurs actuelles, après une performance impressionnante lors du Grand Prix de Formule 1 de Singapour.

L’Espagnol a été contraint de prendre le départ de la course en 18e position à Marina Bay, après que sa FW47 et celle de son coéquipier Alex Albon ont été jugées non conformes au niveau de réglage de leurs ailerons arrière, et cela a coûté cher au team malgré sa dixième place.

"En partant de la 13e place, j’avais bon espoir de marquer des points, mais en partant de la 18e, c’était moins sûr" a-t-il déclaré. "Pour être honnête, toutes nos simulations indiquaient que nous avions besoin de voitures de sécurité au bon moment pour marquer des points, mais le rythme était si bon aujourd’hui que nous avons réussi à arracher un point."

"C’était ennuyeux, car il n’y a rien eu de particulier avec un seul arrêt, mais nous avions un rythme tellement soutenu et nous avons réussi de si beaux dépassements à la fin que je pense que nous étions l’une des seules voitures du milieu de peloton à avoir réussi à remonter tout le monde."

Le manque d’optimisation en qualifications est un problème récurrent pour Williams cette année, mais Sainz estime que c’est précisément ce qui rend la FW47 encore plus rapide le jour de la course.

"Je pense qu’un week-end idéal aurait été une septième ou huitième place. D’un point de vue réaliste, nous avions un bon rythme pendant la course. Encore une fois, comme à Bakou, nous aurions peut-être pu rivaliser avec [Andrea Kimi] Antonelli, si nous étions partis à côté de lui."

Mais la réalité est que nous avons une faiblesse en qualifications que nous essayons de corriger. Nous continuons à critiquer la préparation des pneus. Après quelques courses, et à mesure que je comprends mieux la voiture, j’ai le sentiment que c’est une faiblesse de la voiture, et non une faiblesse liée à l’activation et la désactivation des pneus."

"C’est probablement cette faiblesse en termes de qualité qui nous rend également très forts en course et nous permet de faire 50 tours avec des pneus moyens. On ne peut donc pas tout avoir. Nous devons simplement procéder à une petite rétro-ingénierie de la voiture et voir comment nous pouvons nous mettre dans une meilleure position pour les dimanches."

Sainz ne veut pas blâmer son équipe pour les erreurs car celles-ci ont été collectives, assure-t-il : "Il n’y a absolument aucune rancœur entre nous. Je pense que l’équipe reconnaît que nous commettons encore des erreurs dans ce genre de situations, ce qui peut arriver."

"Nous sommes dans une année de construction où nous essayons de devenir une meilleure équipe et, hier, nous avons tous commis des erreurs. J’ai commis des erreurs dans mon tour de qualification qui nous ont coûté la Q3. Alex a commis une erreur avec les freins lors des EL1."

"L’équipe a commis une erreur concernant la légalité de l’aileron arrière sur les deux voitures. Vous savez, nous commettons encore des erreurs, tous autant que nous sommes, mais tant que nous ne les répétons pas et que nous continuons à apprendre, je pense que c’est la clé pour nous."