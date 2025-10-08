Verstappen raconte ses ’nombreux problèmes’ de Singapour

Max Verstappen a terminé deuxième à Singapour, non sans s’être plaint tout au long de la course de problèmes de boîte de vitesses et d’adhérence avec sa RB21. Le pilote Red Bull a raconté en détail ce qui lui est arrivé dimanche dernier à Marina Bay.

Un des problèmes des passages de vitesses était surtout des phénomènes en conséquence tels que des blocages de roues, et un équilibre rendu précaire par ces à-coups et retards.

"Nous avons eu beaucoup de problèmes avec les rétrogradages et les passages de vitesses" a ajouté Verstappen. "La voiture était également très nerveuse à l’arrière. Tout cela n’a pas facilité les choses tout au long de la course."

"La voiture poussait tout le temps lors des rétrogradages. J’ai dû beaucoup ajuster l’équilibre. Lors des rétrogradages, la voiture pousse, mais en termes d’équilibre, on a un survirage. C’est très difficile à contrôler et c’est pour cette raison que j’ai parfois bloqué. Il s’agissait davantage de survivre et d’essayer de conserver la deuxième place."

Verstappen a été surpris de devoir faire face à ces problèmes de changement de vitesse et était déçu de ne pas pouvoir se battre pour la victoire. Lorsqu’on lui a demandé si ces problèmes l’avaient surpris, Verstappen a répondu.

"Bien sûr, j’ai été surpris par les problèmes de boîte de vitesses. Nous n’avions pas fait de très bons longs runs lors des séances d’essais libres, personne d’ailleurs n’en avait fait. Mais pendant le week-end, nous avons dû apporter quelques modifications à la voiture. Je pense que cela a encore eu un impact négatif sur la course."