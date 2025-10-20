Sainz et Albon relativisent leurs erreurs après avoir harponné Antonelli et Bortoleto

Carlos Sainz a été le seul pilote qui a abandonné lors de la course à Austin, après un accrochage qu’il a provoqué avec Andrea Kimi Antonelli. Le pensionnaire de Williams F1 relativise grandement le contact entre les deux voitures, mais c’est bien lui qui a harponné la Mercedes.

"Je pense qu’il a commencé à fermer la porte plus tôt que prévu et j’ai fini par bloquer les roues au freinage. J’ai eu un peu peur de le voir se rapprocher de moi, et oui, on s’est percutés" raconte Sainz, enjolivant la situation.

"Je pense que l’incident semble bien plus grave qu’il ne l’est en réalité, car au final, ce n’est qu’un petit blocage avec de lourdes conséquences, mais c’est dommage, car on faisait un bon week-end."

L’Espagnol est convaincu qu’il aurait pu signer un bon résultat s’il avait vu l’arrivée de la course sans encombre, notamment face aux difficultés de George Russell dans la Mercedes : "Une septième place était possible je pense. George semblait en difficulté devant Kimi."

"Kimi semblait en difficulté aujourd’hui, je pense que c’était le jour où on aurait pu marquer des points. On avait l’impression que c’était difficile de dépasser, et il fallait soit le faire à l’intérieur, soit quelque part ailleurs, car c’était vraiment difficile de dépasser."

Interrogé sur le fait qu’il ait pu prendre trop de risques, il continue de démentir et essaie de rejeter une partie de la faute sur son rival : "On peut toujours jouer la sécurité, non ? Et ramener la huitième place et se poser des questions… mais on tente toujours une manœuvre. Parfois, ça fonctionne parfaitement et tout se passe bien."

"Avec Kimi, il était un peu plus agressif, un peu plus ferme, et c’était plus difficile avec lui. Ce sport est un équilibre très délicat entre jouer la sécurité, ramener la huitième place, ou prendre un peu plus de risques pour tenter de ramener la septième ou la sixième place, et aujourd’hui, ça n’a pas vraiment fonctionné."

"Je sais que de l’extérieur, le blocage de la roue et le contact donnent une mauvaise image, mais honnêtement, avec ces larges points de corde, nous devons tous les deux être attentifs, et je pense que dans ce cas précis, nous n’avons pas fait du bon travail tous les deux."

Alex Albon a lui aussi essayé de relativiser son accrochage avec Gabriel Bortoleto, alors qu’il a harponné la Sauber qui était pourtant sortie du virage. Mais c’est surtout le choix des pneus durs au départ qui lui a coûté cher.

"L’incident était un peu comme Oscar au virage 1 hier qui coupe, ce n’est la faute de personne. J’ai fait un tête-à-queue. J’étais en pneus durs, avec Isack [Hadjar] et Esteban [Ocon], mais ce pneu aurait dû rester dans le camion donc on a essayé de s’en débarrasser" a déclaré Albon.

"Mais en s’en débarrassant, on s’est retrouvés derrière dès le début de course. On est bien remontés, le rythme n’était pas mauvais. Mais c’était délicat, un week-end à oublier pour moi, j’étais hors du rythme et je n’étais pas à l’aise avec la voiture. J’ai cherché l’équilibre tout le week-end donc j’espère que le Mexique sera mieux."

Le pilote thaïlandais reconnait qu’il vit une série difficile, alors que son équipier a réussi quelques bonnes performances, la faute à des problèmes qui lui ont fait perdre du temps : "On a eu beaucoup d’incidents récemment, une série bizarre de problèmes."

"Et lors des dernières courses, j’ai l’impression qu’on passe notre temps à réparer des choses plutôt qu’à améliorer la voiture. On n’a pas de rythme lors des derniers week-ends, donc on doit repartir de zéro et se relancer, et tout ira bien."