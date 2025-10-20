Tsunoda tire un bilan ’positif’ de son week-end et se dédouane face à Bearman

Yuki Tsunoda a terminé les deux courses du Grand Prix des Etats-Unis à la septième place. En course ce dimanche, le pilote Red Bull a encore profité d’un très bon départ pour grimper dans le top 10, et a gagné des places grâce à un accrochage devant lui.

Le Japonais a freiné fort et a envoyé Oliver Bearman en tête-à-queue, mettant fin à une bataille qui durait depuis plusieurs tours entre les deux hommes. Mais il ne pense pas avoir été en tort, malgré les accusations du pilote Haas.

"J’ai encore pris un bon départ, j’ai pu attaquer avec confiance dans les premiers tours, le rythme était bon. J’aurais pu faire un meilleur travail dans le deuxième relais, mais marquer des points lors des deux courses du week-end était positif, et je dois le faire constamment" a déclaré Tsunoda, qui se dédouane dans l’incident avec Bearman.

"Je dois regarder sa caméra embarquée, et c’est malheureux que ça se termine comme ça. On se battait durement mais proprement jusque-là, et ça se termine comme ça. Je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal."

Maintenant, Tsunoda veut continuer à signer ce genre de résultats, sans devoir compter sur des départs chanceux : "C’est important, c’est ce que je dois faire, et c’est très important pour le championnat constructeurs, on n’abandonne pas. Et on n’abandonne pas le titre pilotes pour Max."

"Je dois encore progresser, les relais courts sont maintenant ce sur quoi je dois me concentrer. Je ne pense pas que je puisse attaquer et gagner comme ça des positions au départ à chaque fois, donc je dois me qualifier plus haut."