Sainz est ’partial’ mais soutient ’objectivement’ son père pour la présidence de la FIA

Carlos Sainz soutient la candidature de son père pour le poste de président de la FIA. S’il admet avoir un biais puisqu’il s’agit de son père Carlos Sainz, le pilote Williams F1 rappelle le pedigree de ce dernier et ses connaissances en sport automobile qui pourraient être très utiles à un président de fédération internationale.

"Je suis son fils, donc je suis partial" a concédé Sainz. "En parlant de la position la plus objective possible, personne ne me vient à l’esprit, quelqu’un qui a vécu toutes les journées de karting avec son fils et qui connaît les racines du sport automobile dans le karting, comme il l’a fait pendant quatre ou cinq ans avec moi."

"Il a passé quatre ou cinq ans en monoplace avec moi, sachant à quel point l’échelle est dure, coûteuse et difficile. Il a passé 10 ans en F1 avec moi. Il a fait 40 ans de rallye. C’est donc un homme qui a vécu beaucoup d’expériences dans tant de domaines différents du sport automobile, qui arrive à la fin de sa carrière en course et qui essaie de trouver un moyen de rendre au sport automobile ce que le sport automobile lui a donné."

"C’est la position la plus objective que je puisse trouver en tant que fils. Il est évident qu’il est un candidat optimal. Le fait qu’il décide de le faire ou non dépend entièrement de lui."

L’information n’a pas encore été officialisée et Sainz confirme que Carlos Sr l’envisage de manière claire : "Nous en parlons depuis un certain temps. Ce qui est intéressant, c’est que ce n’est pas lui qui en est à l’origine."

"Beaucoup de gens dans le paddock lui en ont parlé et, petit à petit, il a commencé à y réfléchir. Aujourd’hui, il est évident qu’il y pense. La clé, c’est qu’il n’a toujours pas constitué d’équipe, mais il y réfléchit et, selon la façon dont il voit les choses, il se lancera ou non."

"Je peux vous dire qu’il y réfléchit sérieusement. Il évalue toutes les options et commence à réfléchir aux personnes, aux individus, qu’il aimerait avoir dans son équipe. Il essaie de comprendre comment fonctionnent les élections, à combien de personnes il doit s’adresser.

"Il évalue l’ensemble et essaie de comprendre comment tout fonctionne. C’est son affaire maintenant. Je suis occupé avec Williams et je m’occupe de mes propres affaires, alors je lui laisse le soin de s’en occuper. Il me tient au courant de la situation toutes les semaines ou toutes les deux semaines, des progrès qu’il fait ou de la situation. Il veut mon avis."

Selon lui, son père saura faire abstraction des aspects politiques qui le dérangent : "C’est un aspect négatif, la politique. Mais je pense que s’il y a un homme qui peut faire abstraction de la politique, c’est bien mon père."

"Il s’en tient au bon sens et aux règles de base de la vie. C’est pourquoi tant de gens sont allés le voir pour le pousser à le faire. La politique, il ne l’appréciera probablement pas, mais il sait qu’elle fait partie du travail et qu’il devra la faire."