Pilote de la Safety Car en F1 depuis 26 ans, Maylander reste ’impressionné’ par son rôle

Le pilote de la voiture de sécurité en Formule 1, Bernd Mayländer, a admis qu’il ressentait toujours de la nervosité lorsqu’il mène le peloton, même après 500 courses. L’ancien pilote de DTM occupe ce poste depuis la saison 2000, et il intervient à des moments parfois cruciaux.

Pourtant, malgré le franchissement récent du cap symbolique des 500 courses, le pilote allemand a révélé qu’avoir 20, et désormais 22 des voitures de course les plus rapides au monde dans son rétroviseur reste intimidant.

"Ça l’est toujours. Je suis toujours impressionné, même aujourd’hui. Oui, absolument. Parce que c’est génial, si je dois intervenir... je dis toujours que les meilleures courses sont celles sans aucune intervention de la voiture de sécurité" a déclaré Maylander dans le podcast Beyond the Grid.

"Parce que cela signifie qu’il ne s’est rien passé et, espérons-le, que nous avons une belle course. Parfois, si la voiture de sécurité sort, cela aide un peu le spectacle car nous nous retrouvons face à de nouvelles situations. Nous avons un nouveau départ, la course repart sur une nouvelle base."

"Mais quand vous avez ces pilotes de F1 derrière vous, vous pouvez sentir la puissance, vous pouvez sentir l’esprit de compétition. Tout le monde attend avec impatience la relance, où tout peut arriver, et c’est là toute la fascination pour ce sport."

"Et même moi, je le ressens aux avant-postes. Si vous me demandez si je suis toujours nerveux, oui, je le suis. Sans cette adrénaline, je pense que ce serait ennuyeux et je ne serais plus pilote de voiture de sécurité. Mais j’en ai besoin."

"C’est comme au départ, quand je monte dans la voiture de sécurité 10 minutes avant le début de la course, je vérifie tout comme si je montais dans ma propre voiture de course. Test radio, examen de tous les systèmes pour voir s’ils sont configurés comme je le souhaite et, enfin, prêt à partir."

"Vient ensuite le moment où il faut intervenir, rattraper le leader, vous connaissez la procédure. Vous avez votre copilote à vos côtés, donc tout est en place et tout est prêt, et c’est là que l’esprit, l’adrénaline et tout le reste se rejoignent."