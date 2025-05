’Un pistolet sur la tempe’ : l’attitude d’Alpine F1 envers Doohan fortement critiquée à Imola

Jack Doohan, pilote Alpine F1, est de retour sur le banc des réservistes après 6 courses seulement, Franco Colapinto étant promu pour 5 courses - pour commencer - à partir d’Imola.

Et les autres rookies du paddock n’ont pas hésité à critiquer l’attitude de l’équipe française, estimant que Doohan a couru avec une arme sur la tempe dès le début de la saison et a été traité injustement

Pour Isack Hadjar, qui effectue sa première saison chez Racing Bulls et a été témoin d’un changement de pilote encore plus brutal cette saison, avec la rétrogradation de son coéquipier Liam Lawson de Red Bull Racing après seulement deux courses, a déclaré compatir avec Doohan.

"Même avant le début de la saison, ça sentait mauvais !"

"Il a débuté la saison avec beaucoup de pression, beaucoup d’attentes. Ce n’était donc pas un environnement vraiment favorable – et c’est assez injuste, car après six courses, il n’a pas eu beaucoup de temps pour montrer quoi que ce soit, et ce n’est pas comme s’il avait une fusée."

"Un peu dur !"

Interrogé sur la différence avec Red Bull, Hadjar a répondu : "Oui, je n’avais pas de pistolet sur la tempe comme Jack avant de commencer la saison ! C’est vraiment utile. J’ai un bon soutien ici, depuis le premier jour. C’est vraiment utile."

Un autre débutant, le pilote Haas Ollie Bearman, a déclaré qu’il était "très difficile dans cette situation d’avoir cette pression dès la première course" et a critiqué "cette tendance à expulser les gens immédiatement".

"J’imagine que c’était une situation horrible et j’ai le sentiment que son traitement était très injuste."

"Et vu son poste, en tant que débutant moi-même, c’est très difficile, surtout le premier quart de la saison. Nous avons parcouru, je crois, quatre des six circuits qui étaient nouveaux pour nous, débutants, et nous avons disputé deux épreuves sprint, qui sont encore plus difficiles pour nous."

"Et avant même d’arriver à la saison européenne, où il connaît les circuits, il est déjà éjecté de la voiture. C’est incroyablement dur, à mon avis."

Hadjar a déclaré qu’il pouvait comprendre le manque de patience d’une équipe comme Red Bull, car un changement de pilote agressif "est peut-être logique dans une équipe de pointe. Sinon, si on veut qu’un débutant acquière de l’expérience, il faut lui donner des courses. Sinon, il ne peut pas courir."

Alex Albon, qui a retrouvé la F1 après une année d’absence suite à son licenciement par Red Bull fin 2020, a aussi exprimé sa compassion pour Doohan, qui "méritait un peu plus de temps".

"Je sais que Jack est un travailleur acharné, j’ai vu le travail qu’il a fourni l’année dernière dans le simulateur et il a fait du bon travail avec le programme d’essais. Il est très impliqué individuellement, je ne pense pas qu’il ait besoin de plus de motivation."

"Il s’agit avant tout de s’accrocher, de s’investir et de faire ses preuves. C’est toujours très difficile, je connais cette situation où l’on essaie de faire ses preuves sans piloter."

"Je ne sais pas quel programme Alpine lui a proposé pour les cinq prochaines courses, mais je suis sûr qu’il va déjà tout faire pour aider l’équipe à progresser."

"Faire ses preuves sans conduire est une situation très difficile et mentalement éprouvante. Mais je pense qu’il en a les moyens."