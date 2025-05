Norris ne pouvait pas prévoir une MCL39 aussi pointue cet hiver

McLaren F1 est plus performante cette année que la précédente mais pour y arriver la MCL39 est aussi plus délicate à piloter à la limite, notamment en qualifications.

Cela a mieux convenu à Oscar Piastri qu’à Lando Norris pour le moment, le Britannique commettant diverses fautes de pilotage lors du premier quart de la saison lorsque l’exercice du tour rapide en Q3 démarrait.

Mais Norris a-t-il vu lors des essais hivernaux ou au simulateur ce qui se préfigurait pour sa monoplace ?

"Non, je ne pense pas. C’est très difficile à prédire. Bien sûr, nous avons le simulateur et tout le reste, et rien n’a vraiment été concluant pour dire aux ingénieurs ’attention, ça va être très pointu’. Donc la réponse est non."

"Nous savions que la MCL39 serait en progrès, que ce serait plus rapide, mais tant que vous ne l’avez pas vraiment testée en piste et que vous n’avez pas roulé sur différents circuits… vous ne savez pas."

"Et ce n’est pas tout. Il y a certains circuits où je me suis senti mieux et d’autres où j’ai beaucoup apprécié les sensations. Mais ce n’était pas suffisant pour me préparer - probablement - à ce à quoi je devais me préparer."

"C’est une monoplace très pointue pour en tirer le meilleur sur un tour mais les progrès arrivent, de mon côté c’est déjà le cas, du côté des évolutions aussi."