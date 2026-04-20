La Williams FW48 au régime, Albon mise sur une pause salvatrice

En difficulté depuis le début de saison, Williams entend profiter de la pause forcée du calendrier pour inverser la tendance. Pour Alexander Albon, cette trêve d’avril pourrait offrir une opportunité précieuse, peut-être plus encore que pour ses rivales.

L’écurie de Grove a connu un entame de championnat particulièrement difficile, pénalisée par une monoplace nettement en surpoids. Résultat : Williams évolue en fond de grille, loin des ambitions affichées.

Un constat d’autant plus frustrant que l’équipe avait ciblé le changement de réglementation de 2026 comme une occasion de progresser face à la concurrence. Au lieu de cela, elle a reculé dans la hiérarchie par rapport à l’an dernier.

La Formule 1 traverse actuellement une interruption de cinq semaines, conséquence de l’annulation de deux courses au Moyen-Orient. Une situation inhabituelle, que Williams compte bien mettre à profit.

"C’est évidemment la même chose pour tout le monde," commente Albon

"Mais pour nous, nous pouvons en profiter un peu plus que les autres. Nous devons le faire, en réalité."

"Nous travaillons très dur sur une grande évolution pour Miami, surtout pour qu’elle soit prête."

Si cette pause permet d’accélérer le développement, elle prive également l’équipe d’un temps de piste précieux.

"Oui, en même temps, on manque de roulage, ce dont nous avons besoin. Nous devons encore mieux comprendre la voiture."

Pour compenser ce manque, Williams mise sur un programme intensif en simulateur :

"De notre côté, les cinq semaines ont été entièrement planifiées. Nous sommes pratiquement à l’usine chaque semaine, avec un programme solide de simulation."

La priorité technique est clairement identifiée : réduire le poids de la voiture. La FW48 dans le simulateur est donc délestées de pas mal de kilos. Mais combien ?

"Secret ! À Miami, si tout se passe comme prévu, vous pouvez vous attendre à ce que la voiture perde du poids. Nous ne savons pas encore combien mais ce sera assez significatif."