McLaren F1 peut-elle vraiment redevenir la meilleure en 2026 ?

Malgré un début de saison 2026 dominé par Mercedes F1, Lando Norris reste convaincu que McLaren peut inverser la tendance et retrouver la meilleure monoplace du plateau. Une ambition pleinement partagée par son directeur général, Zak Brown.

Après deux titres constructeurs consécutifs et un premier sacre pilotes décroché par Norris en 2025, McLaren abordait la saison 2026 avec l’objectif de confirmer sa domination à l’ère du nouveau règlement technique.

Mais la hiérarchie a été bouleversée, Mercedes s’imposant comme la référence, avec une série parfaite de poles et de victoires depuis le début de la saison.

Pour autant, l’écurie de Woking a montré des signes encourageants lors du Grand Prix du Japon, disputé sur le tracé de Suzuka.

Grâce à un envol remarquable, Oscar Piastri est passé de la troisième place à la tête de la course dès les premiers tours, parvenant ensuite à contenir le retour de George Russell.

L’issue de la course aurait pu être différente sans l’intervention d’une voiture de sécurité tombée au moment idéal pour Kimi Antonelli. Le pilote Mercedes a ainsi bénéficié d’un arrêt au stand gratuit, ressortant en tête avant de s’imposer pour la deuxième fois de la saison.

Norris avait clairement affiché ses ambitions après cette troisième course de la saison, convaincu du potentiel de la MCL40 : "Ce à quoi nous pensons, c’est d’abord monter sur les podiums régulièrement, puis retrouver le chemin de la victoire."

"Les points suivront d’eux-mêmes et nous verrons ce que nous pouvons rattraper."

"Mais nous sommes confiants. Je pense que toute l’équipe l’est. Nous avons remporté les deux derniers championnats et le titre pilotes l’an dernier parce que nous avons su construire la meilleure voiture du plateau, et je suis convaincu que nous pouvons y parvenir à nouveau cette année."

"Cela prend du temps. Il faut être patient. Mais oui, j’ai une grande confiance dans l’équipe et je pense que nous pouvons avoir la meilleure voiture cette année."

Des propos que Zak Brown approuve aujourd’hui sans réserve.

"Absolument !"

"Tout d’abord, la concurrence est incroyable, mais si vous regardez ce que nous avons accompli ces dernières années, tous les hommes et les femmes de McLaren ont fait un travail fantastique pour améliorer notre voiture."

"Nous sommes passés de neuvièmes à deuxièmes, puis quatrièmes, puis premiers, et aujourd’hui nous sommes plus ou moins la troisième force, parfois la deuxième."

"Je suis donc très confiant dans tout le travail réalisé à l’usine."

McLaren pointe actuellement à la troisième place du championnat constructeurs, accusant un retard de 44 points sur Ferrari et de 89 sur Mercedes. Un écart conséquent, mais qui n’entame pas la conviction de Norris et Brown : avec du temps et du développement, McLaren estime pouvoir redevenir la référence du plateau.