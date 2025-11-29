Sainz est ’en bonne position’ et espère de bons points au Qatar

Carlos Sainz continue d’être la référence chez Williams F1 en cette fin de saison, et le pilote espagnol s’est qualifié septième pour la course du Grand Prix du Qatar, après une nouvelle très bonne performance.

Sa Q3 avait mal commencé avec un morceau de plastique emmené par sa voiture depuis les stands, une maladresse qui a d’ailleurs valu 5000 euros d’amende à l’équipe de Grove après la séance qualificative.

"Nous avons roulé sur un plastique à la sortie, et je glissais beaucoup car c’est difficile d’avoir du plastique au lieu de la gomme ! C’était difficile car il a fait des dégâts sur la carrosserie et m’a fait perdre un peu de confiance" a déclaré Sainz.

"Mais nous avons réussi à bien nous reprendre, j’ai réussi à faire un bon tour, le même qu’en Q2, et j’étais à la limite de la voiture. Donc m’aligner septième sur la grille sera une bonne position" poursuit Sainz, qui veut se battre avec le pilote qualifié sixième en course.

"Ce sera devant, avec Hadjar. On avait un rythme similaire dans le Sprint, il était un peu plus rapide que nous en qualifications mais demain ça sera une autre histoire, j’espère qu’on pourra faire quelque chose avec la stratégie."

Alex Albon est quant à lui 12e sur la grille, et admet qu’il n’était pas parfaitement à l’aise, ce qui l’a amené à trop en faire pour tenter de rattraper le coup.

"On a fait de bons changements sur la voiture, mais je pense avoir un peu surpiloté, je n’étais pas à l’aise avec les pneus, j’ai essayé de retrouver du grip mais je n’ai pas réussi à optimiser ce que j’avais" a déclaré Albon.

Selon lui, un bon résultat est possible malgré sa 15e place sur la grille : "Je le pense, on a une bonne voiture. Les dépassements sont difficiles, on verra ce qu’on peut faire, mais on va tout donner."