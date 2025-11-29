Russell pense au championnat, Antonelli vise un podium au Qatar

Mercedes F1 n’a pas réussi à se hisser dans le top 3 ce samedi lors des qualifications du Grand Prix du Qatar. George Russell s’est qualifié quatrième, alors qu’il avait réussi à se hisser en première ligne sur la grille de départ du Sprint.

Mais le Britannique n’a pas réussi à rééditer cet exploit face aux McLaren et face à Max Verstappen. Néanmoins, il se dit peu déçu par cela, car il n’espérait pas forcément les battre.

"Pas vraiment car c’est serré, on savait que ça le serait. Mon tour hier était légèrement meilleur que celui aujourd’hui et c’est frustrant de rater la troisième place de si peu. Mais on doit se rappeler de notre objectif, qui est de finir deuxièmes au championnat, et on est en bonne position pour y parvenir avec Kimi" a déclaré Russell.

"On espère se battre devant, le rythme était bon lors du Sprint ce matin, avec Lando et Max, et Max avait plus d’usure que nous. On verra si on peut progresser, je suis sûr que ces gars vont attaquer à fond."

Andrea Kimi Antonelli a signé un bon résultat dans le sillage de son équipier, en cinquième place, et il est satisfait d’avoir réussi une meilleure qualification que la première du week-end, ce qui lui permet d’espérer une place dans le top 5, voire mieux.

"J’ai beaucoup progressé par rapport à hier, je ne suis pas vraiment content de mon dernier tour en Q3, je me suis fait une frayeur au premier virage et j’ai perdu du temps. Le tour n’était pas très bon, mais c’est la cinquième place et je peux me battre demain" note l’Italien.

"La troisième place serait un très bon résultat, mais George et Max sont très rapides, McLaren a un avantage sur tout le monde donc ce sera difficile de les battre, mais je pense que la troisième place est possible. Si j’ai de l’air propre, ça peut se faire, mais ce sera difficile à réussir."