Sauber F1 : Hülkenberg manque la Q3 pour 3 millièmes, Bortoleto en fond de grille

Sauber a vécu un samedi intense au Grand Prix du Qatar, entre une Sprint solide dans l’après-midi et une séance de qualifications extrêmement serrée sous les projecteurs du circuit de Losail. Dans un peloton où les écarts se mesurent en centimètres, l’équipe suisse s’est montrée compétitive mais repart avec un léger goût d’inachevé.

Lors de la course Sprint, Gabriel Bortoleto a confirmé ses progrès en gagnant deux positions dès l’extinction des feux. Grâce à un excellent envol, le Brésilien a terminé aux portes du top 10, en 11e place.

Nico Hülkenberg, lui, a vécu une épreuve sans grand relief, enfermé dans le trafic du milieu de grille. L’Allemand a rallié l’arrivée en 16e position, après une course plutôt calme mais piégeuse.

La séance de qualifications a vu l’Allemand manquer la Q3 pour… trois millièmes de seconde, soit l’équivalent de 23,75 centimètres. Une preuve supplémentaire de l’extrême densité du plateau.

"C’était une séance de qualifs propre pour nous," résume Hülkenberg. "Je suis relativement satisfait de mes tours et du travail fourni, même si c’est frustrant de manquer la Q3 pour seulement trois millièmes. Les marges étaient incroyablement fines et ce temps était probablement quelque part à aller chercher."

"Malgré tout, nous sommes aux portes du top 10 et nous aurons un set supplémentaire de pneus tendres pour la course. On a vu en Sprint à quel point les dépassements sont difficiles, mais nous sommes compétitifs et entourés de voitures contre lesquelles nous pouvons nous battre."

Gabriel Bortoleto a lui aussi montré un bon rythme et s’est qualifié avec le 14e chrono, après une progression régulière à travers les différentes phases de la séance. Mais une pénalité de cinq places héritée de son accident au départ à Las Vegas viendra lourdement compliquer son dimanche.

"La Sprint s’est plutôt bien passée pour moi. J’ai gagné deux positions au départ, j’ai eu un bon départ et le rythme était correct, donc j’en étais assez content."

"Les qualifications ont été un peu plus compliquées : j’ai un peu trop attaqué, je suis sorti légèrement au large, et ça a suffi à me coûter le tour. Le reste n’était pas trop mauvais, mais ce n’était clairement pas idéal."

"Demain, je partirai 19e avec la pénalité de Las Vegas, donc ça ne sera pas facile. C’est une longue course toutefois, et on va utiliser ce qu’on a appris aujourd’hui pour essayer de remonter."