Sainz est ’content’ d’une Q2, Albon s’en prend à Williams F1
Peu d’ambitions et une ambiance délétère dans l’équipe ?
Sur un circuit rapide et sinueux qui met en avant l’agilité et la stabilité des monoplaces, il était évident que Williams F1 peinerait à tirer de bonnes performances de sa FW48, qui est en surpoids et manque d’appui aéro et de stabilité.
Voir Carlos Sainz se qualifier 16e en guise de meilleur résultat pour le team n’était donc pas une surprise, et le pilote espagnol était déçu de ce résultat : "Accéder à la Q2 était notre meilleur objectif possible et nous l’avons atteint, donc j’en suis content. En équipe, nous avons tout donné et mes tours ont été solides."
"Nous avons progressé par rapport à la Chine, mais nous devons continuer à améliorer nos performances. La 16e place n’est toutefois pas celle que nous visons. J’adore piloter à Suzuka et je ferai tout mon possible pour optimiser ma course de demain et voir où nous terminerons."
Alex Albon s’est qualifié 17e, ce qui signifiait une élimination en Q1. Après avoir appris qu’il ne participerait pas à la Q2, il a montré un agacement qu’on lui voit rarement, et une ironie encore moins vue chez lui.
Albon a demandé où il perdait du temps face à Sainz, et son ingénieur lui a dit "tu ne veux pas savoir, mais tu peux deviner". Le Thaïlandais a renvoyé un message peu optimiste : "Ca fait trois courses que je me plains, mais c’est surement mon style de pilotage".
Après ce commentaire ironique à la radio, le Thaïlandais était satisfait de sa prestation et semble confirmer que les reproches que lui fait son équipe ne sont pas justes : "Je ne vais pas en parler, on doit voir les données, je suis content de mon pilotage. On a des points d’interrogation."
"Aujourd’hui a été frustrant car la voiture se comporte bien et je me sentais plus en phase avec elle que jamais cette année. Le rythme était bon. Nous avons corrigé certains problèmes rencontrés à Melbourne et en Chine, mais un autre nous handicape un peu."
"Ce n’est rien d’insurmontable, mais en tant qu’équipe, nous devons en comprendre l’origine. Je suis satisfait de mon pilotage et nous sommes performants dans les virages. Nous analyserons les données cette nuit pour identifier les axes d’amélioration et optimiser nos performances."
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