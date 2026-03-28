Pérez ’pouvait faire mieux’, Bottas espère se rapprocher du peloton en course

Sergio Pérez s’est qualifié 19e, mais il est frustré car il pense qu’il aurait pu être plus proche des Williams devant lui. En effet, le pilote Cadillac F1 a perdu du temps à cause d’un problème de déploiement d’énergie sur le moteur Ferrari de sa MAC-26.

Néanmoins, si ce problème est réglé, il pense pouvoir faire mieux en course, notamment parce que sa monoplace a un meilleur rythme sur les longs relais par rapport à la concurrence.

"Je suis satisfait dans un sens, mais on a eu beaucoup de problèmes avec le déploiement de l’énergie, on perd entre trois et cinq dixièmes par tour à cause de ça. On n’a pas réussi à régler ce problème donc on pouvait faire mieux. J’espère que l’on pourra régler ça en course, car je pense qu’on a un meilleur rythme en course et on pourrait être dans le peloton" a déclaré Pérez.

Le Mexicain déplore que la réduction du déploiement d’énergie, passée de 9 mégajoules à 8 MJ pour Suzuka en qualifications, ne change pas l’obligation de gestion. Mais certains pilotes ayant été positifs, on peut penser que la Cadillac peine à récupérer assez d’énergie sans faire un maximum de gestion.

"Sur le plan de l’énergie, rien n’a changé pour nous il faut qu’on ait de plus gros changements. C’est dommage car on vient ici, Suzuka est le meilleur circuit au monde, et ce n’est pas agréable car on recharge beaucoup dans le premier secteur. J’espère qu’on trouvera de bons changements pour les qualifications car on dépend trop de l’énergie."

Valtteri Bottas est satisfait de battre les Aston Martin, mais il s’estime encore loin du peloton : "Même si on a progressé, c’est là qu’on est. On est devant Aston mais il y a encore un écart avec le peloton. La qualification était plutôt fluide, mon dernier tour était bon, mais c’est notre niveau."

Le Finlandais pense qu’il sera en mesure de se rapprocher de la concurrence en course : "En Chine, l’écart était plus petit en course, et la journée sera longue. Si nous terminons la course, je pense que nous pourrons être plus proches du top 10."