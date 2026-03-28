Pérez ’pouvait faire mieux’, Bottas espère se rapprocher du peloton en course
Les pilotes Cadillac F1 sont globalement "satisfaits" à Suzuka
Sergio Pérez s’est qualifié 19e, mais il est frustré car il pense qu’il aurait pu être plus proche des Williams devant lui. En effet, le pilote Cadillac F1 a perdu du temps à cause d’un problème de déploiement d’énergie sur le moteur Ferrari de sa MAC-26.
Néanmoins, si ce problème est réglé, il pense pouvoir faire mieux en course, notamment parce que sa monoplace a un meilleur rythme sur les longs relais par rapport à la concurrence.
"Je suis satisfait dans un sens, mais on a eu beaucoup de problèmes avec le déploiement de l’énergie, on perd entre trois et cinq dixièmes par tour à cause de ça. On n’a pas réussi à régler ce problème donc on pouvait faire mieux. J’espère que l’on pourra régler ça en course, car je pense qu’on a un meilleur rythme en course et on pourrait être dans le peloton" a déclaré Pérez.
Le Mexicain déplore que la réduction du déploiement d’énergie, passée de 9 mégajoules à 8 MJ pour Suzuka en qualifications, ne change pas l’obligation de gestion. Mais certains pilotes ayant été positifs, on peut penser que la Cadillac peine à récupérer assez d’énergie sans faire un maximum de gestion.
"Sur le plan de l’énergie, rien n’a changé pour nous il faut qu’on ait de plus gros changements. C’est dommage car on vient ici, Suzuka est le meilleur circuit au monde, et ce n’est pas agréable car on recharge beaucoup dans le premier secteur. J’espère qu’on trouvera de bons changements pour les qualifications car on dépend trop de l’énergie."
Valtteri Bottas est satisfait de battre les Aston Martin, mais il s’estime encore loin du peloton : "Même si on a progressé, c’est là qu’on est. On est devant Aston mais il y a encore un écart avec le peloton. La qualification était plutôt fluide, mon dernier tour était bon, mais c’est notre niveau."
Le Finlandais pense qu’il sera en mesure de se rapprocher de la concurrence en course : "En Chine, l’écart était plus petit en course, et la journée sera longue. Si nous terminons la course, je pense que nous pourrons être plus proches du top 10."
Debriefing du GP du Japon de F1 2026 sur Twitch
Notre rendez-vous habituel d’analyse post Grand Prix se déroulera ce dimanche à 18h pour évoquer avec vous la course de Suzuka.
Comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Nous suivre sur notre Profil Google afin que nos news vous soient présentées en priorité dans votre fil d’informations sur votre smartphone ! Il suffit de cliquer sur "Suivre sur Google".
Cadillac F1 Team - General Motors
- Pérez ’pouvait faire mieux’, Bottas espère se rapprocher du peloton en course
- Cadillac F1 est ’plus proche’ du peloton en ce début de week-end
- Bottas pense que Cadillac F1 va ’réduire rapidement’ son retard sur le peloton
- Cadillac F1 craint de souffrir au Japon mais pense avoir la bonne ’méthode’ pour progresser
- Objectif F1 : Herta joue gros et assume un début imparfait en F2