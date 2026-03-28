Lindblad a réussi à ’déconnecter le cerveau’ pour atteindre la Q3 à Suzuka

Arvid Lindblad a signé une des performances remarquables de ce samedi à Suzuka, en se qualifiant dixième pour sa première fois sur le redoutable tracé du Grand Prix du Japon. Le pilote Racing Bulls a pourtant connu un week-end difficile avec plusieurs problèmes mécaniques.

Mais il a réussi à surmonter une Q2 très disputée, éliminant au passage Max Verstappen, et s’élancera ainsi dans le top 10 pour la deuxième fois en trois courses, après y être déjà parvenu à Melbourne.

"Je suis très fier de moi. Je pense que ma performance en Q2 était plutôt impressionnante. Je me suis vraiment amusé pendant ce tour. Après mon premier run, je savais qu’en réalisant un tour parfait, je pourrais peut-être me qualifier de justesse pour la Q3" a déclaré Linblad.

"Alors, je me suis dit : ’Je vais juste déconnecter le cerveau, croiser les doigts et tout donner’. C’était une sensation tellement grisante, sur un circuit comme celui-ci, quand on ne fait qu’un avec la voiture, c’est vraiment génial."

Le Britannique reconnait que la course s’annonce difficile : "Je n’ai pas fait de long relais, donc je ne sais pas à quoi m’attendre, mais je vais analyser les données. J’espère prendre un bon départ, faire un premier tour, et être bien placé après cela."

Liam Lawson n’a pas réussi à faire mieux que le 14e temps, après avoir changé d’aileron avant : "C’est frustrant, la voiture était bonne ce week-end et j’aurais pu faire mieux, mais j’ai eu un problème avec l’aileron avant, et en changeant pour un autre j’ai perdu totalement l’équilibre de la voiture."

"J’essaierai de faire mieux demain. C’est difficile de dépasser, on a le rythme pour progresser, mais je ne sais pas si ce sera possible. Sur les longs relais hier, j’ai pu rouler au milieu d’autres voitures et ce n’était pas vraiment évident."