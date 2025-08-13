Russell veut un contrat ’pour gagner’, pas pour durer chez Mercedes F1
La priorité est clairement donnée
George Russell a révélé que sa priorité dans ses discussions avec Mercedes F1 était de voir son désir de gagner satisfait, plutôt que de se voir offrir un contrat à long terme.
Le Britannique travers une période de négociations très longue avec les Flèches d’Argent concernant un nouveau contrat mais celle-ci semble s’achever suite à la fin des discussions entre Toto Wolff, le patron de Mercedes, et Max Verstappen.
Verstappen s’étant engagé à rester chez Red Bull pour 2026 lors du Grand Prix de Hongrie, l’attention s’est portée à nouveau sur la prolongation de contrat de Russell.
En Hongrie, Russell a insisté sur le fait que la question était de savoir « quand » il obtiendrait un nouveau contrat. Cependant, une question cruciale demeure quant à la durée d’un éventuel nouveau contrat entre les deux parties.
"C’est une question à laquelle nous devons réfléchir. Combien de temps ?"
"Quel est l’intérêt des deux parties, vraiment ? Qu’est-ce que j’attends de tout cela ? Autant que Mercedes ?"
"Nous nous sommes retrouvés dans une situation assez particulière ces six derniers mois. Le fait est que, de mon côté, je veux gagner."
"C’est la seule chose qui m’importe, plus que l’argent, plus que le nombre de jours où je dois faire des activités marketing, plus que tout, je veux gagner, et c’est, pour moi, le plus important pour mon avenir."
"Je l’ai dit récemment, je veux être champion du monde. Si Mercedes peut m’offrir cela alors c’est tout ce qui compte."
Sous-entendu : s’il peut signer dans une équipe avec de meilleures chances de gagner dans le futur, il sera prêt à faire ce pas...
