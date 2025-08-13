McLaren F1 : le titre pilotes va-t-il ’se jouer dans la tête de Norris’ ?

La lutte entre les pilotes McLaren F1 va-t-elle se résumer à un duel psychologique ? C’est ce que pense Nico Rosberg, qui estime que Lando Norris et Oscar Piastri sont très proches sur le plan de la performance, et que c’est le mental parfois plus faible du Britannique qui décidera de l’issue de la saison.

"On ne peut plus vraiment dire que Lando est un tout petit peu plus rapide. À un moment donné, il faut arrêter de dire ça, car cela n’a plus aucun fondement. Oscar a toujours été extrêmement rapide, et je les vois plutôt à égalité" a déclaré Rosberg sur Sky F1.

"Le championnat va se jouer dans la tête de Lando. C’est malheureusement mon impression. La question est de savoir à quel point Lando peut devenir solide. Je sais qu’il y travaille, en bloquant les réseaux sociaux et tout le reste."

Au Grand Prix du Canada, Norris avait percuté Piastri puis le mur après une attaque qui n’avait aucune chance de réussir (photo en bas), ce qui avait laissé de nombreux observateurs sceptiques sur son mental.

Depuis, la situation s’est un peu inversée, avec un Norris qui ne commet plus d’erreurs et engrange les points, tandis que son équipier semble s’agacer quand il ne parvient pas à gagner, comme cela a été le cas en Hongrie avant la pause estivale.

Le champion du monde 2016 est impressionné par la capacité de Piastri à ne pas montrer de faiblesse, en plus de performances en progression ces derniers mois par rapport à la saison précédente : "Il m’a surpris, car nous savions tous qu’il était un excellent pilote."

"Mais l’année dernière, Lando avait encore l’avantage. Cette année, Oscar est incroyablement solide, puissant et rapide. Il n’a aucune faiblesse. Quelle est sa faiblesse ? Il n’en a plus, ce qui est un peu effrayant pour Lando, car Lando a des faiblesses."