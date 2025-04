Russell suggère que les rumeurs qui circulent sur Verstappen sont vraies

George Russell affirme ne ressentir « aucun stress » dans l’attente d’un nouveau contrat avec Mercedes F1, car il estime que les contrats à long terme en Formule 1 ne « signifient pas grand-chose ».

Le pilote britannique de 27 ans en est à la dernière année de son contrat actuel avec les Flèches d’Argent, l’absence de prolongation étant particulièrement notable compte tenu de ses excellentes performances.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré le mois dernier avoir suspendu les tentatives publiques de l’an dernier pour recruter le champion du monde en titre Max Verstappen, mais l’instabilité au sein de l’équipe Red Bull du Néerlandais et l’avenir incertain de Russell ont fait que cette affaire reste un sujet de discussion.

Interrogé sur sa situation contractuelle avant le Grand Prix d’Arabie saoudite de ce week-end, Russell a déclaré : "De mon côté, il n’y a littéralement aucun stress, aucune inquiétude."

"n matière de contrats, tout le monde est très enthousiaste, et le fait est que les pilotes qui ont des contrats, s’ils ne sont pas performants, ils seront virés quand même."

"Pour les pilotes, la performance est notre devise. C’est ce que nous avons. Et si vous performez, tout va bien. J’ai donc hâte de courir ce week-end, de me concentrer sur la performance, et l’avenir se dessinera tout seul."

Russell a réalisé un excellent début de saison 2025, avec trois podiums lors des quatre premières manches, se classant à seulement 14 points de Lando Norris (McLaren) en tête du classement.

Mais en début de semaine, une information a circulé selon laquelle Russell était proche de signer une prolongation de deux ans, avec une option pour une saison supplémentaire en 2028. Une rumeur que nous vous demandions de prendre avec des pincettes et nous avions bien raison !

"Rien de vrai dans tout ça ! Mais pas mal de rumeurs entourant d’autres pilotes qui pourraient changer d’équipe (Max Verstappen ?) le sont ! Les rumeurs n’ont jamais été aussi vraies, n’est-ce pas ?"

"Certaines sont assez proches de la vérité, je suppose, mais au final, nous n’avons jamais discuté de contrat avec mon équipe avant mai ou juin de la saison. Et c’est encore le cas cette année."

Russell a ensuite expliqué pourquoi il considérait la signature d’un contrat à long terme comme sans importance majeure.

"Je dirais que le plus anormal, c’est le nombre de pilotes qui ont ce genre de contrats à long terme."

"Mais tout le monde a des clauses de sortie, des clauses de performance. Pour un pilote sous contrat de trois ans, cela ne signifie pas grand-chose qu’il ait une clause de sortie, ou que l’équipe en ait une si le pilote n’est pas performant. Cela ne signifie pas grand-chose."

"Si vous avez un contrat avec une équipe, mais que l’équipe veut vous lâcher, elle trouve toujours un moyen de vous faire partir. "

"C’est comme ça que ce sport fonctionne, et c’est comme ça qu’il devrait fonctionner, car nous sommes 20 des meilleurs au monde et c’est impitoyable. On n’a pas le temps de tergiverser. On peut juste se concentrer sur la vitesse."