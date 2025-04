Hülkenberg ne s’inquiète pas après la disqualification de Bahreïn

En marge du Grand Prix d’Arabie saoudite, Nico Hülkenberg est revenu sur sa disqualification de Bahreïn. Le pilote Sauber F1 explique qu’il a simplement trop usé le patin sous la voiture, et qu’il a subi la sanction sportive inévitable quand une infraction touche le Règlement Technique.

"Je pense qu’il y avait un peu trop d’usure, c’est aussi simple que cela" a déclaré Hülkenberg, qui a expliqué ne pas être inquiet par cette disqualification. "Pas vraiment, mais je veux dire que c’est toujours cet équilibre qu’il faut trouver."

Les conditions météo ont aussi pu influer sur sa disqualification : "Je pense que le vent de face s’est un peu levé pour les qualifications et la course, nous avions un vent de face sur la ligne droite principale, ce qui pousse évidemment la voiture vers le bas. C’est l’une de ces choses."

Gabriel Bortoleto admet qu’il est frustré de ne pas avoir de meilleurs résultats à célébrer, alors qu’il n’a pas ouvert son compteur de points, mais il relativise : "Pour être honnête, ce n’est pas facile."

"Je viens de deux championnats où j’avais l’habitude d’être dans cette salle, mais après la course parce que j’avais gagné ou terminé sur le podium. Et maintenant, pour nous, c’est déjà un travail énorme si nous sommes en Q2 ou si nous nous battons pour la Q3. Mais il y aura toujours quelqu’un qui paiera ce prix au début de sa carrière."

"Si vous regardez George Russell au début de sa carrière en F1, je ne pense pas qu’il ait marqué un point lors de sa première saison et maintenant il est l’un des meilleurs pilotes sur la grille et il fait un travail formidable. Je ne dirais pas qu’il se bat pour le championnat en ce moment, mais il est constamment sur le podium ou en train de se battre pour des victoires."

Le Brésilien est conscient qu’il est limité par le niveau de sa voiture : "Il n’y a rien que je puisse faire pour l’instant, juste apprendre, essayer de grandir en tant que pilote dans ces moments difficiles et faire un meilleur travail chaque week-end de course et s’améliorer parce que je ne me bats pas pour les points en ce moment, c’est la situation réaliste pour moi et Nico."

"Nico a fait un très bon travail en Australie, dans une course désordonnée, et a réussi à marquer des points, mais de manière réaliste, au cours des trois-quatre derniers tours, nous n’avons pas été là par le rythme pur. Tout ce que nous devons faire maintenant, c’est essayer d’orienter l’équipe dans la bonne direction avec le développement de la voiture."

"Parce que nous l’avons vu l’année dernière avec Sauber, ils étaient derniers toute l’année et [après] une ou deux améliorations qu’ils ont apportées, ils se sont de nouveau battus pour la Q3. Dans ce monde, j’ai appris quelque chose, que tout peut arriver, donc nous ne pouvons pas abandonner."