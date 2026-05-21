Mercedes F1 va-t-elle retrouver un ’avantage net’ au Canada ?

Rob Smedley s’attend à ce que Mercedes F1 conserve un avantage sur le reste du plateau au Grand Prix du Canada ce week-end, alors que l’équipe s’apprête à dévoiler un important package d’évolutions. L’écurie basée à Brackley a connu un début de nouvelle saison solide, remportant les quatre premières manches, mais elle a connu des difficultés supplémentaires à Miami, pour finalement remporter la course face à des McLaren évoluées qui ont été plus dangereuses.

L’équipe s’apprête à mettre fin à cette pause de deux semaines avec l’introduction de nouvelles pièces à Montréal, et l’ancien ingénieur de course de F1 est convaincu que cette nouveauté la maintiendra à l’avant du peloton.

"Mercedes était toujours devant à Miami, donc en partant du principe que le package qu’ils apportent fonctionne, du moins en partie, cela devrait leur donner un avantage net" a déclaré Smedley à High Performance Racing.

"Ils ne seront pas les seuls à apporter des évolutions, mais nous savons que Mercedes a déjà annoncé qu’ils apportaient un package assez conséquent. Cela leur donnera un avantage net. Je pense que c’est un circuit qui fait la part belle à l’unité de puissance."

Les pilotes devront probablement faire face à un défi accru en matière de gestion de l’énergie en raison des longues lignes droites, et Mercedes pourrait en tirer parti grâce à son moteur efficace : "Il y a une petite nuance ici à laquelle nous revenons avec les unités de puissance."

"Même si nous avons eu quelques changements de réglementation autour de l’unité de puissance à Miami, cela a aidé à atténuer ce déséquilibre absurde que nous constations lors des premières courses, en particulier au Japon. N’oubliez pas que lorsque nous retournons au Canada, de l’épingle jusqu’à la dernière chicane, il y a une très longue ligne droite."

"Ensuite, après la dernière chicane, vous avez la ligne droite des stands, donc vous vous retrouvez à nouveau avec ce déséquilibre énergétique concernant la quantité d’énergie que vous pouvez déployer, et vous ne récupérez qu’un tout petit peu d’énergie à la chicane avant d’avoir à nouveau une très longue ligne droite."

"Ce n’est pas comme à Miami, où vous avez une série de virages où je peux récupérer de l’énergie, puis une courte ligne droite, une série de virages où je peux récupérer de l’énergie, et une courte ligne droite. C’est un peu plus comme à Suzuka."