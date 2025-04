Alonso exclut de se faire remplacer par Verstappen chez Aston Martin F1

Présent aux côtés de Max Verstappen en conférence de presse aujourd’hui à Djeddah, Fernando Alonso a lui aussi répondu à des spéculations et notamment sur la rumeur qui voit Verstappen prendre sa place chez Aston Martin F1 en 2026.

"Je ne pense pas, car j’ai un contrat pour l’année prochaine. Mais je comprends les rumeurs, c’est très bien pour l’équipe. Le champion du monde est parfois évoqué dans d’autres équipes, notamment pour un possible départ de Red Bull, et les écuries évoquées sont Mercedes, Aston Martin et Ferrari."

"Et cela illustre bien le projet dans lequel nous nous trouvons et l’avenir de cette équipe. Comme je l’ai toujours dit, lorsque j’ai prolongé mon contrat, j’ai promis de piloter aussi longtemps que je me sentirais rapide."

"Mais mon contrat est bien plus long que ma carrière de pilote. Je resterai donc dans cette équipe pendant de très nombreuses années, à un autre poste."

"Et si cela signifie que nous pouvons remporter un championnat du monde, même sans être pilote, je serai toujours très fier du projet."

Interrogé sur son acceptation d’un éventuel duo avec Verstappen, au cas où Lance Stroll laisserait sa place, Alonso a conclu : "Oui, mais c’est peu probable. Très peu probable."