Verstappen : Mercedes et Ferrari sont hors d’atteinte pour Red Bull pour le moment

Après un début de saison compliqué en Australie, Max Verstappen ne se fait guère d’illusions avant le Grand Prix de Chine. Le pilote Red Bull estime que son équipe n’est pas en mesure de rivaliser avec Mercedes et Ferrari pour le moment, jugeant l’écart trop important.

Lors de la manche d’ouverture à Melbourne, le quadruple champion du monde a terminé sixième, à 54 secondes du vainqueur George Russell. Sa course a été compliquée dès le départ après une qualification catastrophique : un problème en Q1 l’a envoyé en tête-à-queue, le condamnant à s’élancer depuis la 20e place sur la grille. En course, Verstappen a en outre effectué un arrêt de plus que le pilote Mercedes.

À l’issue de ce premier week-end de la saison, le Néerlandais reconnaît qu’il est difficile d’évaluer le niveau réel de la RB22.

"Honnêtement, c’est un peu la jungle en ce moment," a-t-il expliqué. "C’est très difficile de savoir exactement où nous nous situons. J’espère que l’on se rapprochera un peu, et surtout que l’écart ne sera pas encore plus grand qu’à Melbourne."

Mais le constat reste clair selon lui : "Pour l’instant, il est évident que nous ne pouvons pas nous battre avec ces voitures."

En Australie, Verstappen a terminé derrière les deux Mercedes, les deux Ferrari et la McLaren de Lando Norris. Même si son nouveau coéquipier Isack Hadjar avait impressionné en qualifications en décrochant la troisième place sur la grille, Verstappen estime que le potentiel réel de la RB22 restait limité.

Hadjar avait réalisé un excellent départ avant de devoir abandonner prématurément à cause d’un problème de groupe propulseur.

"Il y a clairement beaucoup de potentiel," a reconnu Verstappen. "Mais cela dépendra de notre capacité à l’exploiter au fil de la saison. L’écart était assez important et, en course, même si j’avais commencé un peu plus devant, je pense que le mieux que j’aurais pu faire était de gagner une position, donc 5e au mieux."

"Nous n’avions pas le rythme des quatre voitures de tête. Et nous avons aussi souffert d’une forte dégradation des pneus et de graining. Nous verrons ce qui se passe lors des prochaines épreuves et si nous pouvons combler un peu ce retard."

Interrogé sur les principaux problèmes rencontrés à Melbourne, Verstappen a notamment évoqué la gestion des batteries au départ. Certaines voitures, dont la sienne, se sont retrouvées avec un niveau d’énergie extrêmement faible au moment de s’élancer.

"Il existe quelques solutions simples, mais elles doivent être autorisées par la FIA en ce qui concerne la batterie. Partir avec une batterie à 0 %, ce n’est pas très amusant et c’est aussi assez dangereux."

"Nous en discutons avec la FIA pour voir ce qui peut être fait. Vous avez pu voir que nous avons presque eu un énorme accident au départ à Melbourne."

Selon lui, les différences de vitesse entre les voitures étaient particulièrement marquées.

"Une partie du problème vient des batteries. Bien sûr, il peut aussi y avoir l’anti-calage, mais on a vu de grandes différences de vitesse parce que je n’étais pas la seule voiture avec presque plus de batterie, ou seulement 20 ou 30 %. C’est quelque chose qui, je pense, peut être corrigé assez facilement."

Hadjar salué pour son premier week-end

Verstappen a également été interrogé sur les débuts de son nouveau coéquipier Isack Hadjar, devenu son septième équipier chez Red Bull. Le Néerlandais s’est montré satisfait de la prestation du Français.

"C’était un très bon premier week-end de sa part. Malheureusement, en course, il n’a pas vraiment pu le montrer à cause de son problème. Mais c’était un très bon début pour l’équipe. Et quand j’ai eu mes problèmes en qualifications, le voir là-haut sur la grille, c’est exactement ce dont nous avons besoin en tant qu’équipe. Donc oui, c’est un bon départ et j’espère que nous pourrons continuer comme cela."

Enfin, Verstappen a été interrogé sur les performances de Mercedes et sur la possibilité de voir son ami Kimi Antonelli jouer le titre mondial cette saison. Le Néerlandais ne cache pas son admiration pour la forme actuelle de l’équipe allemande.

"J’espère que oui. Je veux que ce soit excitant à l’avant, donc j’espère pour lui que c’est possible, que George ne soit pas tout seul. Mercedes est clairement dans une position très forte pour l’ensemble de la saison et j’espère que Kimi pourra être là-haut."

"Mais au final, pour se battre pour un titre, il faut être constant et toujours maximiser ses résultats. Et c’est quelque chose que nous verrons avec le temps."