4e sur la grille, Piastri mise tout sur la pluie pour battre Mercedes F1
La météo pourrait transformer le Grand Prix du Canada
Oscar Piastri s’attend à un Grand Prix du Canada particulièrement compliqué face à Mercedes, malgré les progrès affichés par McLaren tout au long du week-end montréalais. Quatrième sur la grille après les qualifications, l’Australien estime que l’écurie de Woking a réduit une partie de son retard, sans toutefois disposer des armes nécessaires pour rivaliser pleinement avec les Flèches d’Argent sur le circuit Gilles Villeneuve. Dans ce contexte, la pluie annoncée dimanche pourrait représenter une opportunité majeure pour bouleverser la hiérarchie.
Le pilote McLaren a notamment été marqué par le niveau de performance affiché par Mercedes, aussi bien en qualifications que lors de la course Sprint. Selon lui, George Russell et Kimi Antonelli ont démontré un rythme particulièrement impressionnant, laissant penser que la course pourrait devenir très difficile dans des conditions sèches.
"Nous sommes un peu plus proches de Mercedes, mais je ne pense pas que nous ayons leur vitesse de pointe ni leur rythme," a expliqué Piastri. "C’était impressionnant. Nous nous en sommes approchés, mais pas suffisamment pour faire mieux."
L’Australien a également souligné la force affichée par Mercedes lors du Sprint avant le quasi accrochage entre les deux pilotes de l’équipe allemande. "Leur rythme lors du sprint, avant qu’ils ne se battent, était aussi impressionnant. Ce sera donc difficile en course si c’est sec."
Dans ces conditions, McLaren pourrait compter sur les prévisions météorologiques pour tenter de créer la surprise. La pluie est en effet fortement attendue dimanche à Montréal, un élément que Piastri considère comme une potentielle ouverture stratégique.
"On verra bien ce que la météo nous réserve. A priori plutôt de la pluie," a déclaré le pilote McLaren. "Ce sera probablement notre plus grande opportunité. On verra le temps qu’il fera et on tentera le tout pour le tout."
Piastri reste toutefois prudent concernant les possibilités de gagner rapidement des positions au départ. Malgré des envols jugés satisfaisants depuis le début de saison, la configuration particulière du premier virage à Montréal réduit fortement les opportunités.
"Nos départs ont été corrects, mais la ligne droite jusqu’au premier virage est très courte, ce qui limite la possibilité de progresser."
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