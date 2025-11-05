Ecclestone juge Vasseur ’trop faible’ car il n’est ’pas un dictateur’

Bernie Ecclestone a commenté l’actualité de la Formule 1 et comme souvent, l’ancien grand argentier de la discipline a aligné des propos sans aucune nuance, et il s’en est pris à Ferrari et McLaren F1 pour leur gestion d’équipe actuelle.

L’ancien patron de la Formule 1, âgé actuellement de 95 ans, a notamment commenté le transfert de Lewis Hamilton au sein de la Scuderia. Et malgré la déception de cette saison 2025 impossible à nier, il s’attaque comme à son habitude au septuple champion du monde de manière violente.

"Il voulait devenir champion du monde là-bas et il est maintenant surpris de ne pas y parvenir" a déclaré Ecclestone à sport.de. "Hamilton est l’un des meilleurs de ces dix dernières années, mais pas le meilleur. Aujourd’hui, il n’est plus qu’un projet de marketing financier, et il fera davantage dans la mode à l’avenir."

Comme il l’avait déjà fait par le passé, le Britannique fait la promotion d’une gestion dictatoriale d’une équipe et accuse Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari, de ne pas être assez fort pour tenir l’équipe.

"Le problème, c’est que Ferrari a besoin d’un dictateur au sommet pour réussir. Ils ne parlent pas italien là-bas, ils parlent le Ferrari. Il n’y a pas d’Italien pour prendre le poste, mais tout le monde en Italie commente et interfère avec ce qui est bien ou mal. Vasseur est trop faible et n’est pas un dictateur."

Commentant la situation chez McLaren, Ecclestone s’est étonné de la méforme d’Oscar Piastri et a lancé une théorie du complot, de nouveau sans argument ni discernement : "Quand la saison a commencé, je pensais que notre pilote australien serait champion du monde. Je pensais qu’il gagnerait facilement, mais quelque chose le freine."

"Je ne sais pas ce que c’est. Je ne sais pas si c’est McLaren qui le retient ou quoi avec diverses méthodes. J’ai compris qu’il y avait un petit problème à l’intérieur de l’équipe, où il semblait très clairement qu’ils favorisaient le pilote britannique."

Ecclestone estime que Norris possède davantage de charisme en termes de présence à la télévision et face à la caméra. Par conséquent, il juge que McLaren aurait meilleur compte à le voir gagner, et décide que l’équipe avantage le Britannique sur la base de ses propres critères.

"McLaren préfère le pilote anglais. Je pense qu’il correspondrait davantage à ce charisme de star. Je pense que, de ce point de vue, il s’en sortirait mieux. Je pense qu’il aime la télévision, il aime la caméra, il aime tout cela. Je soupçonne que les journalistes l’apprécient. J’imagine que c’est mieux pour McLaren."

Il a également critiqué les règles dites Papaya Rules de McLaren, affirmant qu’elles nuisaient à Piastri. "On voit bien que Piastri est contrarié et fatigué par ces règles, et que les discussions à leur sujet l’énervent. La pression ne cesse d’augmenter, et Piastri est frustré de ne plus pouvoir gagner aussi facilement et de voir Norris clairement favorisé au sein de l’équipe."

Max Verstappen reste dans la course au titre à l’approche des quatre dernières manches de l’année. Le Néerlandais n’est qu’à 36 points du leader, après avoir remporté trois des cinq dernières courses. Ecclestone a salué le quadruple champion du monde.

"Il n’y a aucun doute là-dessus. La voiture est superbe. Ils ont fait du bon travail avec la voiture. Max est un peu spécial. C’est un vrai pilote de course. Il fait ce qu’il a à faire. Il n’est pas politique. C’est un pilote de course."

"Et la prochaine course aura lieu au Brésil, où le temps est variable, avec de la pluie également. Verstappen devrait bien s’en sortir là-bas."