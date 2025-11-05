Bortoleto ’a toujours rêvé’ de courir à Interlagos mais reste concentré

Sauber F1 espère se relancer dans la course à la sixième place du championnat du monde des constructeurs, ce week-end au Grand Prix de São Paulo, au Brésil. L’équipe suisse est neuvième mais à une douzaine d’unités de la sixième position du classement occupée par Racing Bulls.

Nico Hülkenberg apprécie le circuit d’Interlagos, où il avait signé la pole en 2010 en tant que rookie, mené la course en 2012, et où il a toujours été rapide. L’Allemand espère oublier la déception d’un abandon prématuré lors de la dernière course.

"Interlagos est une piste comme aucune autre, un véritable classique du calendrier, et j’y garde d’excellents souvenirs. Le temps y est souvent imprévisible, et les week-ends Sprint sont toujours intenses, mais tout cela signifie aussi plus d’occasions de marquer des points" a déclaré Hülkenberg.

"Le Mexique a été décevant pour moi, surtout parce que nous avions un rythme correct et que nous aurions pu construire quelque chose à partir de là, mais l’équipe a résolu le problème, et nous pouvons aborder São Paulo avec confiance."

"Nous savons que la bataille autour de nous sera serrée et que chaque petit détail fera la différence : l’objectif ce week-end est de s’appuyer sur les points positifs des dernières courses et de voir ce que nous pouvons en tirer."

Gabriel Bortoleto va disputer sa course à domicile, et il reconnait que c’est un rêve pour lui de courir devant son pays. Quand on se rappelle de la ferveur qui accompagnait les champions du monde du pays, mais aussi des pilotes comme Rubens Barrichello ou Felipe Massa, on peut imaginer qu’il sera accueilli de manière triomphale.

"Ayant grandi à São Paulo, j’ai toujours rêvé de courir à Interlagos, et le faire en tant que pilote de Formule 1 est quelque chose que j’attends avec une immense impatience, c’est presque irréel" a déclaré Bortoleto.

"Tout le travail que ma famille et moi avons accompli au fil des années a porté ses fruits, et j’ai hâte de prendre enfin la piste devant mon public. Cela dit, cela ne change en rien ma concentration pour le week-end : je suis totalement prêt pour la course et pour offrir de la performance."

"C’est un autre week-end Sprint, ce qui signifie moins de temps pour tout mettre dans les meilleures conditions possibles. Nous avons obtenu de bons résultats en équipe ces derniers temps, donc l’objectif est de continuer à travailler, de tirer le maximum de chaque opportunité, et, espérons-le, de décrocher un nouveau top 10 ici, à la maison."

Jonathan Wheatley, le directeur de l’équipe, est impatient de voir quelles seront les chances de Sauber avec le Sprint, sur un circuit qui pourrait convenir à sa monoplace : "Le Brésil est toujours un week-end palpitant, l’histoire, l’ambiance, les fans et l’imprévisibilité du circuit en font quelque chose de vraiment spécial."

"Comme c’est un week-end Sprint, il y a encore plus d’occasions de marquer des points importants pour le championnat. Avec la performance de la C45 et nos prestations en bord de piste, nous nous concentrons sur la poursuite de notre bonne dynamique récente."

"Faire entrer nos deux pilotes régulièrement dans les points est à notre portée. C’est un grand week-end pour Gabriel, qui va prendre la piste pour sa première course à domicile : c’est un moment de fierté pour lui et pour toute l’équipe."