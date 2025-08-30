Russell pense ’mériter’ sa cinquième place mais il vise un podium à Zandvoort

George Russell s’est qualifié cinquième pour la course du Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort. Le pilote Mercedes F1 a été battu par les McLaren, par Max Verstappen, mais de manière plus surprenante par Isack Hadjar, quatrième des qualifications.

Le Britannique est bon joueur et reconnait qu’il n’a pas fait ce qu’il fallait pour mieux se qualifier. Selon lui, la place occupée par Hadjar n’était pas possible à convoiter avec ses performances, mais il reste optimiste pour la course.

"Ce n’était pas une séance optimale pour être honnête. La cinquième place est là où nous méritons de finir quand on ne fait pas ce qu’il faut. Isack a fait un travail incroyable, félicitations à lui, et je pense que la quatrième place était hors de portée" a déclaré Russell.

"Je pense que l’on peut encore se battre pour un podium. Ca dépendra des stratégies, c’est un circuit difficile pour dépasser, nous ne savons pas ce que sera la météo, donc je vais bien dormir et on va garder nos options ouvertes pour voir ce qu’on peut faire."

Andrea Kimi Antonelli a été éliminé en Q2 alors qu’il a terminé à 21 millièmes de seconde de la Q3, et il reconnait que le faible écart est une frustration. Sa sortie de piste en début de week-end a clairement joué selon lui sur sa préparation aux qualifications.

"C’est dommage de manquer de si peu. J’ai fait une petite erreur à la chicane et c’est pour ça que j’ai été éliminé, c’est dommage. Mais c’est super serré, je me sentais bien dans la voiture et je suis impatient d’être à demain" assure l’Italien.

"C’est dommage que les EL1 aient duré si peu de temps, ça m’a mis en retard et ça n’a pas aidé ma préparation avant la qualification. Je dois m’assurer de faire autant de tours que possible pour être prêt pour ce genre de séance."