Leclerc n’a ’pas fait le job’, Hamilton salue des ’progrès’ à Zandvoort

Charles Leclerc n’a pas pu faire mieux que la sixième place en qualifications du Grand Prix des Pays-Bas, ce qui vient conclure un début de week-end très difficile pour Ferrari. Le pilote de la Scuderia reconnait qu’il n’a pas fait le tour qu’il aurait dû pour signer un bon résultat, ce qui s’ajoute à un manque global de performance.

"Je suis très déçu... enfin très déçu, je dirais que la journée d’hier a joué un rôle dans le fait que la qualification n’était pas top aujourd’hui. C’était un premier jour très compliqué après les vacances" a déclaré Leclerc au micro de Canal+.

"J’ai essayé de mon côté de trouver dans la voiture quelque chose qu’elle n’avait pas, et on change beaucoup les réglages, on ne trouve pas la régularité pour être bien préparé avant les qualifs, et je ne fais pas le job en Q3 quand je dois tout mettre bout à bout."

"Je ne l’ai pas fait depuis le début du week-end, je n’ai pas réussi non plus en Q3, j’étais toujours surpris par ce que la voiture faisait et je n’arrivais pas à anticiper. La voiture est très difficile à conduire mais ce n’est pas une excuse pour le fait que je n’ai pas fait le boulot en qualifications."

Le Monégasque espère au moins remonter jusqu’à Isack Hadjar, même s’il sait qu’il attristera les fans du Français : "Je ne sais pas, parce qu’on est tous très proches en runs de course, de ce qu’on a vu en EL2. Ca va être compliqué sur une course comme ça, mais même si ça doit mécontenter beaucoup de monde, j’espère qu’on ira le chercher !"

Lewis Hamilton s’est qualifié septième à un demi-dixième de seconde de son équipier. Pour sa première Q3 depuis Silverstone, le Britannique se montre plus satisfait : "Ce week-end a montré des progrès, et c’était l’objectif. Une meilleure approche globale, et tout a globalement été plus agréable."

"J’ai tiré davantage de la voiture à chaque séance. Dans le dernier tour, j’étais à un dixième et demi à la sortie du premier virage et je dois comprendre pourquoi, je ne me souviens pas exactement. J’étais en retrait dès ce moment, et ça n’a pas aidé. J’aurais pu être plus proche de la cinquième place mais avec le vent et tout, c’est compliqué."

Désormais, il espère progresser en course, mais sait que ce sera délicat : "Nous semblons très proches des voitures autour de nous, c’est un circuit très difficile pour dépasser. Les stratégies vont jouer leur rôle, j’espère que la pluie pourrait amener un peu de rebondissements, et on va essayer de maximiser cela."