Officiel : Aucune sanction pour Verstappen après sa conduite en qualification

Max Verstappen a évité toute pénalité après avoir fait l’objet d’une enquête pour conduite excessivement lente lors des qualifications du Grand Prix des Pays-Bas.

Verstappen, qualifié troisième, derrière les McLaren d’Oscar Piastri et Lando Norris, était à près de quatre secondes du temps maximum dans le tour de rentrée après avoir franchi le drapeau à damier en Q3.

Les commissaires sportifs ont déclaré : "La voiture 1 [Verstappen] a dépassé de 3,8 secondes le temps maximum spécifié dans les notes du directeur de course, sans ralentir pour laisser passer les autres voitures. Ce temps a été dépassé dans le tour de rentrée après le passage du drapeau à damier de la voiture 1."

"Le pilote de la voiture 1 nous a présenté des données télémétriques prouvant qu’il aurait été dans le temps d’écart sans le drapeau jaune en fin de tour ; il a dû ralentir significativement pour respecter les règles du drapeau jaune."

"C’est ce qui a conduit à voir que son temps différentiel reflétait une infraction au système. Nous avons accepté ses arguments pour ralentir et n’avons donc pris aucune autre mesure."