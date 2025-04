Russell : Mercedes F1 arrive à suivre McLaren uniquement grâce à des ’erreurs’

George Russell ne pense pas que McLaren F1 va continuer à faire des erreurs qui, pour l’instant, lui permettent de rester au contact. Lando Norris et Oscar Piastri sont, selon le pilote Mercedes, les grands favoris pour la suite de la saison.

"J’aimerais dire que c’est réalisable, mais vous avez vu que la McLaren, entre les mains des bons pilotes, fait le travail, et qu’elle est pour le moment nettement au-dessus de tout le monde" a expliqué Russell, presque déjà résigné pour le titre.

"Nous avions prédit, avant Bahreïn, que Bahreïn serait probablement leur meilleur scénario, mais ensuite nous allions en Chine avec des températures très basses et très froides, on aurait pu dire que c’était leur pire scénario, et ils ont quand même fait la pole et gagné la course."

"Nous nous retrouvons dans une position où nous sommes à 40 points derrière eux au championnat, probablement à cause de leurs erreurs plutôt qu’à cause de la performance pure de la voiture, et on pourrait dire que cette voiture était capable de faire le doublé à chaque course depuis le début de l’année."

"Et jusqu’à présent, évidemment, Max a gagné une course, nous avons eu une deuxième place, et nous sommes en quelque sorte dans cette lutte, mais je ne peux pas imaginer que ces petites erreurs vont continuer à se produire pendant 24 courses."

Andrea Kimi Antonelli découvrira Djeddah ce week-end et il est impatient de piloter sur ce rapide circuit urbain : "Ce sera très rapide, très excitant aussi. Cette piste est intense, et il faudra trouver le bon rythme en EL1 pour lancer le week-end d’une bonne manière, mais nous sommes impatients d’y être"

"C’était la course la plus difficile de la saison jusqu’ici, plusieurs choses n’ont pas tourné en notre faveur. On a vu ce qu’on aurait dû faire mieux, et l’approche est très différente en matière de gestion des pneus donc j’ai bien appris et j’espère un bon week-end."

"Bahreïn était un bon pas en avant en qualifications, j’étais plus à l’aise avec la situation, en attaquant de plus en plus, et un peu trop en début de Q3. Mais ici c’est un vrai circuit urbain et ce sera un peu différent au volant d’une F1 par rapport à la F2, mais il n’y a pas de raison que l’on ne puisse pas se battre pour une bonne position."