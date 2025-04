Hadjar : Racing Bulls n’était pas si mauvaise lors du dernier GP

Racing Bulls avait montré de belles choses en début de saison, lors des trois premières courses. Mais lors du dernier Grand Prix, à Bahreïn, il y a eu un recul certain.

Isack Hadjar espère évidemment reprendre la marche en avant ce week-end en Arabie saoudite. Mais les problèmes de Sakhir ont-ils été compris ?

"Je pense que ce n’était clairement pas aussi bon que les deux derniers week-ends, ou même à Melbourne," reconnait ce soir le Français à Djeddah.

"Bahreïn est un peu un cas à part, à cause des températures de piste et d’un asphalte vraiment différent, il n’y a pas d’adhérence, et on n’a pas l’impression de piloter une Formule 1. Donc oui, nous avons certainement eu un peu plus de difficultés."

"J’avais encore une voiture qui aurait pu atteindre la Q3 avec un meilleur tour, donc ce n’était pas trop mal. Et puis dimanche, nous avons eu un premier tour difficile et à partir de là, la course était quasiment terminée."

"Je pense toujours que ce n’était pas aussi terrible qu’il y paraissait, mais je veux croire que Djeddah nous conviendra bien mieux."

Hadjar connait bien Djeddah au volant d’une Formule 2. Mais qu’en sera-t-il avec une F1, qui va 15 secondes plus vite entre les murs ?

"Oui, chaque circuit que je visite est toujours impressionnant la première fois avec une F1, car ma dernière référence vient de la Formule 2 quand j’ai déjà piloté sur un circuit. Donc c’est toujours un peu un choc lors des premiers tours. Mais pour être honnête, maintenant je suis au point. J’ai vraiment hâte de découvrir ce circuit avec une F1, surtout le secteur 1. Ça va être passionnant."