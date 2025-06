Russell : les fans de F1 seraient ’mécontents’ de Räikkönen de nos jours

À l’ère des réseaux sociaux, George Russell a laissé entendre que les fans ne seraient pas impressionnés si les pilotes actuels se comportaient comme le champion du monde 2007 Kimi Räikkönen en dehors de la piste.

Russell admet qu’il fait soigneusement attention à son image publique.

"Honnêtement, je ne montre probablement à personne qui je suis vraiment, car c’est aussi mon espace de sécurité," confie-t-il à Motorsport Total.

"Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, peu importe qui, n’est finalement pas la réalité. Car chacun essaie simplement de présenter la meilleure version de lui-même. Si vous prenez cent photos, vous ne publiez pas celle où vous avez les yeux fermés ou l’air idiot."

Il admet que préserver sa vie privée n’est pas chose aisée de nos jours pour un pilote de Formule 1, "car je tiens aussi à être authentique".

"En fin de compte, ce sont les fans qui regardent la Formule 1 et qui me suivent qui font de ce sport ce qu’il est. C’est pourquoi les sponsors paient pour faire partie de l’équipe ; et c’est comme ça que je gagne ma vie."

"On ne peut pas mordre la main qui nous nourrit. Il faut comprendre que les temps changent."

C’est pourquoi Russell pense que les fans d’aujourd’hui n’apprécieraient pas l’attitude publique d’un pilote comme Räikkönen.

"Kimi Räikkönen avait une personnalité incroyable. Mais s’il entrait en Formule 1 aujourd’hui à 18 ans, les gens seraient probablement mécontents s’il n’utilisait pas les réseaux sociaux ou s’il était toujours aussi froid. C’est le défi auquel nous sommes confrontés aujourd’hui."