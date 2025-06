Ferrari doit miser sur Hamilton ou risquer une plus longue disette de titres

Ferrari n’abandonne pas le développement de sa monoplace 2025, comme l’a précisé Frédéric Vasseur la semaine dernière. Mais c’est bien celle de 2026 qui a, depuis plusieurs mois déjà, la plus grande priorité à Maranello.

A l’usine de la Scuderia, le concept avance bien mais il devra aussi incorporer les retours des pilotes au simulateurs pour peaufiner son comportement virtuel, en espérant que cela soit le plus proche possible de la réalité une fois en piste à la fin janvier.

Mais sur qui doit-on compter le plus ? Sur Charles Leclerc, le pilote bien intégré à Ferrari depuis de nombreuses années ? Ou sur le septuple champion du monde, Lewis Hamilton, bien plus expérimenté ?

Si la situation actuelle fait clairement pencher la balance du côté du Monégasque, ce ne serait pas forcément la bonne solution selon Juan-Pablo Montoya, ancien pilote de F1.

"2025 est déjà oubliée pour Lewis. Et je pense pour Ferrari aussi. L’important est de voir si, soudainement, avec la voiture de l’année prochaine, ils accorderont plus d’attention aux besoins de Lewis ou de Charles."

Montoya estime que l’approche d’Hamilton offre à Ferrari les meilleures chances de remporter le titre, tandis que la direction donnée par Leclerc pourrait n’offrir que des victoires occasionnelles.

"À mon avis, s’ils veulent être compétitifs l’année prochaine, la base de la voiture doit être davantage basée sur les retours de Lewis que sur ceux de Charles."

"Parce que, c’est un fait, les voitures basées sur ceux de Charles sont capables de gagner une ou deux courses par an, mais pas de titres."

"Et regardez, sous la direction de Lewis, quand ils vont vite, ils trouvent tout très vite, et il donne toujours de très bonnes indications sur les besoins de la voiture," a ajouté Montoya, faisant allusion aux succès que lui et ses anciennes équipes ont remportés par le passé lorsque ses conseils ont été suivis.

"Ferrari est une équipe très politique et très complexe, et cela a surpris Lewis."

"Je pense que Lewis s’attendait à ce que, puisqu’il était Lewis, ils fassent tout ce qu’il voulait, et nous nous y attendions tous, mais les egos sont une chose très complexe à gérer."