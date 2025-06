Piastri a appris ’vite’ mais n’est ’pas encore au niveau de Verstappen’

Oscar Piastri est impressionnant, mais il n’est "pas encore" au niveau de son rival pour le titre mondial 2025, Max Verstappen.

C’est l’avis du Dr Helmut Marko, conseiller de longue date en F1 chez Red Bull, qui cite de plus en plus souvent Piastri, leader du championnat, comme le pilote le plus remarquable chez McLaren.

"Piastri a appris incroyablement vite," répond Marko lorsqu’on le présente comme le favori dorénavant pour la couronne de cette saison en Formule 1.

"Il se prépare bien, il est coriace dans les moments décisifs, tandis que Norris est plus un pilote qui essaye et fait des erreurs, et il ne fait pas preuve de la même régularité."

"Piastri est un pilote de type analyste, naturellement calme. Peu de choses le perturbent. Mais il n’est pas encore au niveau de Max."

L’Autrichien a cité Monaco comme exemple clé, où Norris était "clairement plus fort" au volant de la McLaren.

"Il a ses hauts et ses bas," poursuit Marko à propos de Piastri, qui compte dix points d’avance sur Norris en tête du classement des pilotes.

Il a toutefois reconnu que la comparaison avec Verstappen était "peut-être injuste", car il considère le quadruple champion du monde comme "le pilote parfait".

Néanmoins, il est impressionné non seulement par la vitesse de Piastri, mais aussi par son côté calculateur, comme lorsque le pilote a remarqué que Verstappen roulait avec des pneus durs neufs derrière la voiture de sécurité à Barcelone.

"Nous n’avons pas réussi à les faire monter en température. Piastri a également roulé lentement avant le restart. Malgré son jeune âge, c’est un pilote expérimenté et il savait que Max roulait en pneus durs."

Marko admet que si Red Bull ne parvient pas à améliorer rapidement sa voiture, la course de Verstappen vers un cinquième titre consécutif au championnat des pilotes "finira par s’arrêter".

"Et au championnat des constructeurs, nous avons déjà fait une croix sur la victoire finale. Nous n’avons plus aucune chance. Yuki Tsunoda ne monte que lentement en puissance."