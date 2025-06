Wolff : l’erreur d’Antonelli mérite d’être confirmée par des analyses

Toto Wolff a révélé ce qu’il a dit à Kimi Antonelli après son accrochage avec Max Verstappen au premier tour du Grand Prix d’Autriche.

Antonelli s’est mis hors course, lui et Verstappen, en bloquant les freins de sa Mercedes F1 au virage 3 et en percutant l’arrière de la Red Bull du quadruple champion du monde.

L’Italien de 18 ans a été rétrogradé de trois places sur la grille de départ du Grand Prix de Grande-Bretagne du week-end prochain pour avoir provoqué l’accrochage.

"Ce genre d’erreurs arrive," a déclaré Wolff aux médias ce soir.

"Les roues arrière se sont bloquées. Je ne sais pas exactement si c’était de sa faute ou si c’était un problème du système. Je n’ai pas consulté les données et je n’ai rien entendu, car nous étions concentrés sur la course, mais ça arrive. Regardez ce qui est arrivé à Carlos Sainz. Sinon c’est une faute et ça arrive aussi."

"C’est malheureux, malheureux pour Max et Red Bull, que Kimi l’ait percuté. Mais c’est la course."

Wolff a ensuite révélé ce qu’il avait dit à Antonelli à son retour au garage Mercedes après l’incident.

"Il est entré rapidement au garage et je lui ai dit : ’Eh bien, ce n’était pas terrible’, ce qu’il savait évidemment. Mais il a dit que les roues s’étaient bloquées et que nous devions quand même analyser la situation, au cas où. Mais encore une fois, il y a une marge d’erreur dans notre métier."

"C’est dommage que nous ayons embarqué une autre voiture avec nous, mais cela peut arriver. Cela peut arriver aux meilleurs, aux moins expérimentés, aux plus expérimentés. Cela fait partie de la Formule 1."

Plutôt que de rejeter la faute sur Antonelli, Verstappen a pris la défense de son jeune rival.

Expliquant la conversation qu’il a eue avec Antonelli immédiatement après l’accident, Verstappen a déclaré : "J’ai juste demandé ce qui s’était passé, car il était la seule voiture avec moi, avec une roue qui pendait."

"Je me suis dit : ’Je suis presque sûr qu’il m’a percuté’. Et puis, bien sûr, j’ai vu les images en rentrant [au garage] et c’est ce qui est arrivé."

"Chaque pilote a fait une erreur comme celle-là dans sa carrière, et Kimi est un grand talent, il en tire des leçons, et c’est très bien."

Verstappen a bien géré la situation et réagi face à Antonelli selon Wolff.

"Ces gars sont des enfants du karting, ils ont une trajectoire similaire. En tant que pilote de course, vous savez que cela peut arriver, cela arrive à tout le monde, et je pense que c’est pour cela qu’il n’y a pas eu de grande animosité, je suppose."