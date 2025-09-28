Russell et Mercedes F1 sont engagés dans ’une bataille inutile’ sur le contrat

A quoi jouent Mercedes F1 et George Russell concernant le contrat du Britannique ?

Russell attend toujours un nouveau contrat pour 2026 et éventuellement d’autres saisons mais aucun accord n’a encore été trouvé entre les deux parties.

Mercedes n’a en réalité annoncé aucun des pilotes de son duo 2026, même si Toto Wolff, le directeur, a assuré depuis la fin des négociations avec Max Verstappen que les deux pilotes actuels resteraient.

Mais ce n’est pas pour autant que les contrats ont été signés. Oublions celui de Kimi Antonelli, qui est totalement sous contrôle de Mercedes F1 pour le moment, le débutant italien n’étant pas en position de force pour négocier beaucoup de choses !

Mais Russell a lui beaucoup plus d’arguments à faire valoir : durée du contrat ferme, salaire en hausse et journées à consacrer au marketing à la baisse.

Le champion du monde de F1 1997, Jacques Villeneuve, estime que les négociations contractuelles interminables sont "une bataille inutile", car ni Mercedes ni Russell n’ont d’alternative.

"George Russell est très bon. De tous les autres pilotes, c’est celui qui fait toujours preuve de constance dans ses résultats. Il a beaucoup mûri. Il ne semble plus commettre les erreurs qu’il commettait auparavant."

"Cette saison, il maximise vraiment les points qu’il peut obtenir avec cette équipe et cette voiture. On dirait que Mercedes est attachée à George Russell, et maintenant c’est lui qui ne veut plus s’engager. Exaspéré de devoir attendre à cause de Max, il était au bord du gouffre."

"Le problème, c’est que qui d’autre Mercedes recruterait-elle ? Il n’y a personne de disponible. D’un autre côté, aucune équipe n’est disponible pour Russell non plus. Donc, c’est une bataille inutile pour l’instant."

"La clé c’est que tout le monde sait que Max attend de voir ce que fera Red Bull en 2026. Donc, quiconque n’est pas sous contrat pour 2027 est en danger. C’est aussi simple que ça."