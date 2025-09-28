Red Bull parvient-elle mieux à ’travailler en harmonie’ avec Mekies qu’avec Horner ?

Selon Günther Steiner, ancien patron d’écurie chez Haas F1, Red Bull se porte mieux sous la direction de Laurent Mekies que sous celle de Christian Horner. Selon lui, le climat semble s’être apaisé depuis l’arrivée du Français à la tête de l’équipe.

Depuis la trêve estivale, la structure de Milton Keynes a retrouvé des couleurs en piste, avec deux victoires signées Max Verstappen à Bakou puis à Monza. Une embellie qui, selon Steiner, prouve que l’ambiance est meilleure.

"Red Bull est mieux avec Mekies qu’avec Horner. L’équipe semble plus calme. Avant, chaque semaine, il y avait une nouvelle, ils ne s’entendaient pas, tel ou tel ne s’entendait pas avec tel autre. Pour l’instant, ils semblent travailler en harmonie, et je pense donc qu’ils sont mieux ainsi" a noté Steiner dans le podcast Red Flags.

Cependant, l’Italien ne croit pas que le changement de leader soit la raison des victoires récentes : "Je ne mets pas les résultats des deux dernières courses uniquement sur le départ de Christian. Je crois simplement qu’il y avait du mécontentement dans l’équipe, depuis un an et demi."

"Et maintenant, ça semble rouler plutôt bien. Laurent est un bon chef. Il est très calme. Il ne s’implique pas dans la politique interne. Il fait juste son boulot. Avant, il y avait toujours des frictions dans l’équipe entre différentes parties, et je n’ai jamais vraiment compris entre qui."

"Donc, je pense qu’ils sont mieux maintenant. Donc, ça pousse, oui. Ils ne sont pas moins bons. Ils gagnent des courses avec Laurent. Ce n’est pas grâce à Laurent, selon moi. Je ne lui attribuerais pas le mérite de ces victoires, mais je lui donnerais celui d’avoir calmé le jeu à l’intérieur de l’équipe."

"Je ne mets pas les victoires des deux dernières courses sur le compte de Laurent. Je crois que l’équipe est globalement plus forte maintenant, pour l’avenir. Les résultats, ça ne vient pas comme ça, du jour au lendemain. On ne gagne pas immédiatement."

Steiner a aussi évoqué un possible retour de Christian Horner en Formule 1 mais ne le voit pas revenir dès qu’il sera possible pour lui de travailler pour un autre team : "Je pense qu’il va attendre un peu. Il a envie d’y revenir, mais pour le moment, je ne vois rien qui lui convienne."

"Je crois qu’il veut faire partie d’une équipe qu’il possède, et je ne pense pas qu’il y ait quelque chose à acheter, ou à diriger, même si on le voulait, cela coûterait une fortune. Je sais qu’il a encaissé beaucoup d’argent, mais ce qu’il a reçu ne suffit pas pour racheter une écurie."

"Il ne ferait rien d’autre que d’être directeur d’équipe, même en allant chez Alpine avec Flavio. Je veux dire, ça ne fonctionnerait pas, Flavio et lui aux deux premiers postes. Pour que ça marche, il faudrait que Flavio parte, et je ne vois pas Flavio partir de sitôt. Il peut attendre. Christian n’a pas besoin de se presser."