Russell défend Antonelli et révèle le soutien que Mercedes F1 apporte à l’Italien

George Russell a défendu Andrea Kimi Antonelli, qui a connu un deuxième quart de saison compliqué. Le pilote Mercedes F1 relativise ces difficultés en rappelant que l’écart entre lui et son jeune équipier se réduit de course en course, mais que les performances fluctuantes de la W16 et les écarts serrés coûtent parfois cher à Antonelli.

"En tant que jeune pilote, il faut considérer les choses objectivement, c’est-à-dire en termes de performances personnelles" a déclaré Russell. "On peut affirmer qu’il est probablement plus performant qu’au début de l’année si l’on considère l’écart en termes de temps au tour."

"Ce ne sont que des différences. Au Canada, alors que nous étions en pole position, il était quatrième, à plus d’une demi-seconde derrière, et à Spa, il n’était qu’à trois dixièmes derrière moi. Mais c’était la différence entre être éliminé en Q1 ou passer en Q3."

Alors qu’Antonelli continue de traverser une période difficile, Russell a déclaré que Mercedes avait informé l’adolescent qu’il ne devait pas s’inquiéter de son manque de résultats. Le manque d’expérience de l’Italien était connu de ses recruteurs et c’est logique qu’il en souffre dans sa première saison.

"L’équipe lui a clairement fait comprendre qu’il ne devait pas s’inquiéter de ces résultats, car il fait toujours du très bon travail compte tenu de son expérience. La voiture nous a tous les deux fait reculer. C’est bien sûr très difficile à accepter quand on se trouve dans cette situation. Ce n’est jamais facile quand la voiture ne fonctionne pas comme on l’espère."