Après la tempête Red Bull, Piastri apprécie la stabilité chez McLaren F1

Oscar Piastri a admis que les perturbations au sein des autres équipes de Formule 1 l’avaient rendu encore plus reconnaissant de l’atmosphère solidaire qui règne chez McLaren.

Piastri savoure une saison exceptionnelle, qui lui a permis de remporter six victoires en 14 courses et de mener le Championnat pilotes devant son équipier, Lando Norris.

Malgré une lutte intense pour le titre au sein de l’équipe, McLaren estime que leurs bonnes relations témoignent de la culture qui s’est instaurée.

Selon Zak Brown, PDG de McLaren, l’ambiance harmonieuse qui a contribué au succès de l’équipe est rare ailleurs dans le paddock. C’est Brown qui avait prédit que les troubles qui ont suivi en coulisses chez Red Bull en 2024 entraîneraient un exode. Cette situation a culminé avec la fin du règne de Christian Horner, qui a duré deux décennies, le mois dernier, alors que le doute planait encore sur la position de Max Verstappen.

Par ailleurs, le début d’année 2025 difficile de Ferrari a suscité des rumeurs selon lesquelles Fred Vasseur pourrait être remplacé, tandis que Mercedes, contrairement à McLaren, n’a pas encore confirmé avec des contrats signés son duo de pilotes.

Piastri, qui a signé un contrat à long terme avant le début de la saison, a révélé qu’il appréciait désormais de ne plus avoir à gérer de telles distractions perturbantes.

Lorsqu’on lui a demandé si les turbulences chez les équipes rivales lui avaient permis d’apprécier la stabilité de McLaren, Piastri a déclaré "Je pense que oui."

"Je suis très heureux là où je suis. J’étais déjà satisfait avant de voir certains mouvements chez elles et les rumeurs actuelles. Notre grande force réside dans notre unité, notre force collective, dans tant de domaines."

"Cela me permet de l’apprécier. Je l’appréciais déjà avant. La stabilité est un atout majeur."

"Avec plus d’expérience dans le sport, je comprends mieux que la stabilité n’est pas toujours chose courante. C’est agréable de l’avoir en ce moment."

De son côté, Piastri a insisté sur le fait qu’il n’avait pas beaucoup pensé à l’impact de l’éviction de Christian Horner. Un directeur d’équipe qui l’avait pourtant courtisé à plusieurs reprises !

"J’ai appris la nouvelle par les médias, comme tout le monde. Cela ne me concerne pas du tout, mais il y a clairement un changement pour Red Bull."

"Je pense que Christian a accompli beaucoup de choses avec l’équipe, en termes de championnats et autres. Mais pour moi, ça n’a pas beaucoup d’impact. Je n’ai pas voulu y penser trop longtemps. C’était évidemment une petite surprise, ou un grand changement, mais ça ne me touche pas."