Gasly est heureux d’avoir ’plus de responsabilités’ malgré une saison ’pas agréable’

Pierre Gasly est heureux d’avoir davantage de responsabilités chez Alpine F1 depuis le départ d’Esteban Ocon, puisqu’il a fait équipe maintenant avec deux jeunes pilotes, Jack Doohan en début de saison, et Franco Colapinto depuis le retour en Europe.

"Oui, je pense qu’il s’agit d’être plus conscient de... beaucoup de choses. J’ai toujours eu la vitesse. Ensuite, il faut de la constance, il faut que l’équipe fonctionne, [il faut] travailler pour l’équipe, mais aussi que l’équipe travaille pour vous" a déclaré Gasly.

"Et en ayant tous les deux ce type de mentalité, vous tirez davantage parti de l’équipe et de vous-même, de l’ensemble, etc. Donc, oui, je dois dire que je suis heureux d’avoir plus de responsabilités dans l’équipe, plus de leadership."

"Évidemment, avec Jack [Doohan] et Franco [Colapinto], cela me donne plus de poids, ce que j’apprécie, et aussi l’équipe, nous roulons tous dans la direction qui me convient pour performer et tirer le meilleur parti de la voiture."

Si le Français reconnait une certaine frustration face à des résultats décevants, il est toutefois satisfait de faire partie d’un projet qu’il considère prometteur à long terme, alors que le team d’Enstone subit des changements drastiques.

"Je dois dire que je suis satisfait de ma collaboration avec l’équipe. Je suis très compétitif, et indépendamment des performances de la voiture, on peut dire que c’est parfois frustrant, car, évidemment, je ne suis pas en F1 pour me battre pour une 15e ou une dixième place."

"Mais, en fin de compte, je fais partie de l’équipe pour un projet à plus long terme. Je crois en ce projet. Je sais où nous allons, je sais que nous apportons beaucoup de changements positifs. Et, heureusement, ce n’est qu’une étape sur le chemin, qui n’est pas la plus agréable, mais je suis sûr que nous en sortirons plus forts en tant qu’équipe."

Gasly confirme qu’il a confiance en la décision d’Alpine de sacrifier la saison 2025 : "Beaucoup de choses que nous construisons, remettons en question dans notre travail, changeons, je suis sûr, porteront leurs fruits à l’avenir."

"Nous avons maintenant la voiture que nous avons depuis Barcelone. Nous ne pouvons pas espérer faire soudainement un miracle avec ce que nous avons, et nous le savions lorsque nous avons décidé d’adopter cette stratégie pour 2026."