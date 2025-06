Une journée ’très positive’ pour Bortoleto, une C45 ’pas au point’ pour Hülkenberg

Gabriel Bortoleto a terminé la première journée du Grand Prix d’Autriche dans le top 10. De quoi satisfaire le jeune pilote Sauber F1, qui se sent à l’aise sur le Red Bull Ring et a toujours apprécié y courir en formules de promotion.

"La journée d’aujourd’hui a été très positive. L’équipe a fait du bon travail avec les améliorations - elles semblent aller dans la bonne direction, et je me sens de plus en plus à l’aise dans la voiture à chaque fois que j’y monte" a déclaré Bortoleto.

"J’ai toujours aimé ce circuit ; il a été bon pour moi depuis la F4, la F3, la F2 - à chaque étape. Dès le premier tour aujourd’hui, je me suis senti bien. Bien sûr, nous sommes très conscients que nous sommes encore vendredi et qu’il y a encore des choses à travailler ici et là, comme toujours."

"Mais j’ai l’impression que nous construisons quelque chose, étape par étape. Si nous maintenons ce rythme, j’espère vraiment que nous pourrons nous battre pour ma première Q3 de la saison. Nous allons étudier les commentaires que nous avons recueillis aujourd’hui, continuer à pousser et voir ce que nous pouvons faire demain."

Nico Hülkenberg n’était pas satisfait de sa journée, terminée hors du top 10, mais l’Allemand pense que les problèmes peuvent être réglés : "C’était l’un de ces vendredis où les choses ne se sont pas vraiment mises en place. Nous avons monté le nouveau plancher pour les EL2 et expérimenté quelques réglages, mais ils n’ont pas apporté les progrès que nous espérions."

"La voiture n’était pas tout à fait au point en termes d’adhérence et d’équilibre, donc dans l’ensemble, la séance n’a pas été des plus agréables. Mais c’est à cela que servent les vendredis : recueillir des données, essayer des choses et apprendre. Je suis persuadé que nous pourrons tout analyser ce soir et faire les bons ajustements avant les qualifications."

"Gabriel a fait preuve d’un bon rythme aujourd’hui, ce qui montre le potentiel de la voiture et nous donne un point de référence solide. Nous allons maintenant nous pencher sur les données et nous efforcer d’obtenir plus de performances demain."