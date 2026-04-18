Russell a confiance en Mercedes F1 pour avoir ’les mêmes chances’ qu’Antonelli

George Russell a expliqué quelle sera sa manière d’aborder la reprise de la saison en mai. Le pilote Mercedes F1 espère que la bataille pour la victoire continuera à se jouer entre lui et Andrea Kimi Antonelli, alors que quatre semaines seront passées, et que la hiérarchie pourrait évoluer.

Russell occupe actuellement la deuxième place du classement des pilotes derrière Antonelli après les trois premières manches de la campagne, ayant remporté la course d’ouverture en Australie avant qu’Antonelli ne signe deux victoires consécutives en Chine et au Japon, et il tire le bilan de ce début de saison, y compris sur sa propre forme physique et mentale.

"Je me sentais très bien avant toute pause et je me sens très bien maintenant, pour être honnête" a déclaré Russell. "C’est certain, pour tout le monde, on ressent de la fatigue en sortant de ces trois premières courses, mais on se bat toujours contre des concurrents qui ont le même calendrier."

"On est tous aussi fatigués les uns que les autres, et maintenant nous sommes tous également rechargés. J’aurais aimé continuer à courir, et je sais que ce n’était pas possible au Moyen-Orient, et qu’il n’était pas pratique d’aller ailleurs. Mais j’ai mis ce temps à profit, j’ai passé beaucoup de temps avec l’équipe."

"Je vais passer de nombreux jours sur le simulateur avant Miami, pour essayer de régler certains de ces problèmes inattendus qui nous ont piégés. Mais, bien sûr, l’essentiel reste la performance, et elle semble très solide, donc j’espère continuer là où nous nous sommes arrêtés."

Concernant une éventuelle lutte pour le titre avec Antonelli, Russell est convaincu que l’équipe les laissera se battre de manière juste, et il espère qu’aucun rival ne viendra se mêler à leur lutte, même s’il en doute.

"Premièrement, Mercedes nous donnera à 100 % les mêmes chances à tous les deux. Cela a toujours été le cas chez Mercedes depuis l’époque de Lewis [Hamilton] et [Nico] Rosberg. Bien sûr, j’espère que ce ne sera que nous deux qui viserons le championnat."

"Mais je ne veux pas que nous nous emballions car, je l’ai dit de nombreuses fois, en 2022, après trois courses, je pense que [Charles] Leclerc avait plus de 30 points d’avance, [Max] Verstappen disait que le championnat était terminé et Ferrari était la plus rapide, et puis à la fin, ils ne l’étaient plus."

"Je pense que nous avons une très bonne direction. Je pense que la corrélation est très bonne. Nous cochons toutes les cases qui nous indiquent que nous avons une base vraiment excellente avec la voiture mais, bien sûr, ces choses-là changent."

"Nous savons que McLaren n’a pas apporté de mise à jour majeure récemment, et quand on voit leur performance à Suzuka, je pense que [Oscar] Piastri aurait pu gagner cette course sans aucune voiture de sécurité."

"Je prends les courses les unes après les autres. Le championnat n’est même pas dans mon esprit. Je vais simplement à chaque course, j’essaie de maximiser la performance, et nous compterons les points à la fin de la saison."

Le prochain week-end sera le Grand Prix de Miami, un week-end qui s’était avéré fructueux pour Antonelli en 2025, le jeune homme y ayant décroché sa première pole position en qualifications Sprint. Cependant, Russell affirme que le succès passé de son coéquipier sur ce circuit n’augmente pas la pression.

"Pas du tout parce que, même si c’était son circuit le plus fort l’année dernière, j’avais plus de 20 autres circuits qui étaient très forts pour moi. Un championnat se gagne sur toute la saison, et tant que je maximise mes points d’ici la fin de l’année, ce qui se passe course après course, personne ne s’en souvient."

"C’est mon objectif. C’est ce que je suis confiant de réaliser au cours du championnat. De la régularité, de bons résultats les mauvais jours, la victoire les bons jours, et cela va continuer à être mon objectif chaque week-end. Donc, comme je l’ai dit, je ne pense pas à Kimi, je ne pense pas au championnat. Je suis concentré sur moi-même."

Une partie de ce processus consistera à s’attaquer aux domaines où il estime pouvoir faire mieux, et c’est un de ses objectifs cette année, afin d’éliminer ses dernières faiblesses, notamment au départ.

"J’ai aussi des choses à améliorer concernant le départ de la course, car c’est clairement un facteur très important. J’ai des choses à améliorer concernant la relance après la voiture de sécurité."

"J’ai commis quelques erreurs de procédure qui ont conduit à mon dépassement par Lewis au Japon, puis au problème plus tard dans la course avec Leclerc. Donc, si je règle ces points, nous serons dans une situation très différente."

Russell a enfin expliqué que la pause avait été une bonne remise à zéro et qu’il se sentait confiant pour la reprise de la saison : "Oui, je me sens très bien avant Miami. Pour nous, en tant qu’équipe, c’est un début d’année incroyable."

"Pour moi personnellement, cela a vraiment, vraiment bien commencé. J’ai eu une course difficile au Japon, mais c’est une saison sacrément longue, et le plus important est que nous ayons un très bon package entre les mains."

"Je me sens bien, je me sens confiant. Cette petite mini-pause a été une bonne remise à zéro, et je suis prêt à repartir au combat. J’apprécie vraiment le circuit de Miami. Il est rapide, il est fluide. On a ensuite cette section très serrée vers la fin de la piste."

"D’habitude, il y a beaucoup de bonnes opportunités de dépassement. Il fait chaud. Il y a eu beaucoup de menaces de mauvais temps ces dernières années, mais cela semble toujours nous avoir évités de justesse. C’est donc aussi quelque chose qui peut jouer un rôle à Miami."