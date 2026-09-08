Tost prend la défense de la F1 2026 : ’toutes les courses sont passionnantes’

Les nouvelles règles techniques de la Formule 1 ont suscité de nombreuses critiques depuis leur entrée en vigueur, notamment en raison de la gestion particulièrement complexe de l’énergie qui influence directement les stratégies et les dépassements en piste. Alors que plusieurs pilotes de premier plan ont dénoncé les limites de ce règlement, Franz Tost estime pourtant que rien de tout cela n’était réellement surprenant. L’ancien patron de Toro Rosso rappelle que les difficultés liées à la batterie avaient été identifiées bien avant le début de la saison.

Toujours consultant pour Red Bull, Franz Tost a profité de sa présence aux ADAC GT Masters au Salzburgring pour défendre auprès de Speed Week le règlement technique introduit en 2026.

Selon l’Autrichien, les problèmes observés en course avaient été largement anticipés par les acteurs de la discipline.

"Ce qui allait se passer avec les nouvelles règles était prévisible," a-t-il d’abord expliqué.

"Tout le monde en avait longuement discuté auparavant. Les ingénieurs avaient toujours souligné que la gestion de la batterie serait difficile."

La FIA et la Formule 1 ont néanmoins choisi d’aller de l’avant avec cette orientation technique, notamment parce que les constructeurs souhaitaient explorer cette nouvelle philosophie.

Malgré les critiques formulées par certains pilotes, Franz Tost ne considère donc que les nouvelles règles aient nui au spectacle proposé par la Formule 1. Il reconnaît certes que certains dépassements pouvaient être anticipés grâce à une meilleure gestion de l’énergie, mais estime que cela ne les rendait pas moins intéressants.

"J’ai trouvé toutes les courses passionnantes," a assuré Tost.

"Oui, il y a eu des dépassements au début des courses dont on savait qu’ils étaient possibles grâce à une meilleure gestion de l’énergie. Mais ils avaient également une valeur en matière de spectacle."

Il refuse donc de considérer cette caractéristique comme un problème majeur pour la discipline.

"Je ne pense pas que la Formule 1 en ait souffert."

Pour Tost, une partie de la frustration exprimée par les pilotes de pointe vient également du fait que les nouvelles monoplaces ont supprimé certains des avantages traditionnels dont bénéficiaient les meilleurs spécialistes.

"Leurs avantages habituels, les points de freinage, l’inscription en virage, le fait de viser le point de corde avec une grosse vitesse d’entrée, ont disparu, puisque tout le monde lève le pied 20 mètres avant le point de freinage à cause de la gestion de l’énergie," a-t-il expliqué.

"Cette nouvelle génération de monoplaces impose donc aux pilotes de modifier profondément leurs habitudes. C’est une autre manière de piloter. Mais on voit bien les meilleurs toujours devant !"

Franz Tost s’est également exprimé sur la lutte pour le championnat 2026, avec un constat particulièrement élogieux concernant Kimi Antonelli. Le jeune pilote Mercedes a dépassé les attentes de l’ancien patron de Toro Rosso, notamment par son niveau de domination dans la première partie de la saison.

"Je ne m’attendais pas à ce qu’il soit en lice pour le championnat avec un rôle aussi dominant jusqu’à présent."

"Il fait un travail fantastique. S’il garde la tête froide, il peut gagner le titre."

Le consultant de Red Bull s’est montré beaucoup plus critique lorsqu’il a été interrogé sur Cadillac. Pour lui, la nouvelle écurie de Formule 1 aurait dû afficher davantage de compétitivité pour ses débuts dans la discipline.

"J’attendais davantage d’eux," a-t-il reconnu.

"La situation est compliquée avec une équipe présente à la fois aux États-Unis et en Europe. Il serait préférable de se concentrer entièrement sur le site européen."

"Il existe déjà une infrastructure en Angleterre, mais les États-Unis ne disposent pas des infrastructures nécessaires au niveau requis."

L’ancien patron de Toro Rosso considère en revanche que la situation relativement stable du marché des pilotes constitue une bonne chose pour la Formule 1. Alors que la plupart des principales équipes semblent désormais avoir sécurisé leurs effectifs pour plusieurs années, avec 2030 comme horizon commun, Tost y voit un signe positif.

"Le fait que les meilleurs pilotes aient maintenant choisi leur équipe est un bon signe," a-t-il déclaré.

"Cela signifie que nous sommes arrivés à un niveau de pilotes très impressionnant et il est difficile de bousculer cela. Cette génération est impressionnante, leur endurance face à un tel calendrier, leur implication en marketing. Tout le monde semble avoir trouvé sa place."

L’Autrichien s’est également avancé sur l’avenir de Lewis Hamilton chez Ferrari, estimant que "le septuple champion du monde devrait prolonger son contrat prochainement d’après ce que j’ai entendu".

Ce marché stable n’est peut-être pas idéal pour Red Bull. Mais la profondeur du vivier de jeunes pilotes de Red Bull est un sujet sur lequel Franz Tost porte un regard positif. Alors que Yuki Tsunoda doit de nouveau courir pour Racing Bulls et qu’Isack Hadjar poursuit sa récupération, plusieurs autres jeunes pilotes restent disponibles.

Pour Tost, cette abondance de candidats constitue davantage une chance qu’un problème.

"C’est agréable d’avoir un tel problème !"

"J’espère qu’Isack sera bientôt de retour et qu’il conservera son niveau de forme. Arvid Lindblad a été convaincant jusqu’à présent, Liam Lawson a acquis beaucoup d’expérience."

"Nikola Tsolov se débrouille bien en Formule 2," a ajouté Tost. "Red Bull est dans une bonne position dans ce domaine."

Enfin, Franz Tost a tenu à souligner le travail réalisé par son ancienne équipe, rebaptisée Racing Bulls depuis 3 ans, dont le développement lui semble particulièrement encourageant.

"Le développement de Racing Bulls est très positif," a-t-il déclaré.

L’Autrichien attribue notamment une partie de cette réussite au travail effectué par Peter Bayer et Alan Permane à la tête de l’écurie.

"Ils font un excellent travail tous les deux."