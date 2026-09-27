Vasseur savait que Bakou serait difficile mais insiste que Ferrari doit ’mieux faire’

Ferrari n’a pas réussi à atteindre le podium à Bakou malgré un départ en première ligne au Grand Prix d’Azerbaïdjan. L’équipe a lutté avec une vitesse de pointe moins bonne que ses rivales tout au long de la course, et cela a empêché Charles Leclerc et Lewis Hamilton de terminer sur le podium, même si le Monégasque était quatrième, tandis que le septuple champion du monde a bouclé la course en sixième position.

Frédéric Vasseur, le directeur de la Scuderia, admet que la déception n’est pas si grande, car l’équipe connaissait les limites de sa monoplace, et le déficit qui allait toucher l’équipe dans les longues lignes droites.

"Nous savions avant d’arriver à Bakou que ce week-end pourrait s’avérer difficile pour nous, notamment en raison du déficit de performance attendu dans les longues lignes droites" a déclaré le Français.

"Bien entendu, en partant de la deuxième place avec Charles, nous espérions un meilleur résultat. Notre rythme sur un tour était bon en qualifications, mais en course, il nous manquait quelques dixièmes par tour par rapport à nos concurrents, ce qui était trop important."

Le week-end de Ferrari à Bakou est globalement très décevant. Le Français a dû réagir à de nouvelles rumeurs le concernant, alors que Christian Horner s’est positionné comme candidat pour prendre sa place si on faisait appel à lui !

Vasseur reconnait que la Scuderia n’a pas été à la hauteur.

"Il y a certainement des choses que nous aurions pu mieux faire ce week-end, nous devons les comprendre et progresser" poursuit Vasseur, qui conclut toutefois par un point positif à tirer de ce week-end.

"Côté positif, nous avons creusé l’écart avec McLaren au championnat constructeurs, mais nous devons continuer à pousser et nous concentrer pour faire mieux lors de la prochaine course."