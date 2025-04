La FIA ne veut pas dévoiler les nouvelles directives sur le pilotage en F1 !

La FIA a admis que de « nouvelles directives » concernant le pilotage et les sanctions encourues par les pilotes ont été mises en place, mais le grand public et les médias resteront - pour le moment en tout cas - dans l’ignorance. Et il est même possible que les équipes et les pilotes ne soient pas au courant de tous les tenants et aboutissants !

C’est ce qui a été révélé par la FIA suite à la colère de Max Verstappen suite à la pénalité de 5 secondes qui lui a presque certainement coûté la victoire à Djeddah la semaine dernière.

Suite à l’implication de Verstappen dans des incidents similaires la saison dernière, l’instance dirigeante a décidé de modifier le mode de sanction.

Certains (loin de représenter la majorité toutefois) estiment que c’est le vainqueur de la course et nouveau leader du championnat, Oscar Piastri, qui aurait dû être sanctionné pour avoir poussé Verstappen hors de la piste. En réalité, c’est le pilote Red Bull qui a écopé de la pénalité, pour avoir coupé le virage et pris la tête de la course.

Il est notoire que la FIA et les pilotes se sont mis d’accord sur de nouvelles directives concernant les pénalités en fin de saison dernière, notamment après les incidents entre Verstappen et Norris à Austin et à Mexico. Cependant, leur contenu exact n’a jamais été révélé, de même que celles qui ont été récemment discutées.

Un porte-parole de la FIA a confirmé : "Oui, il existe de nouvelles directives."

"Mais malheureusement, il a été décidé de ne pas les publier."

On pense que les nouvelles directives stipulent que le pilote à l’intérieur d’un virage a la priorité pour le prendre, même si les voitures sont côte à côte. La notion de "première voiture au point de corde" disparaitrait ainsi dans certains cas, pour éviter les tactiques dont Verstappen est coutumier.

Cependant, même le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a semblé perplexe quant à ces directives lorsqu’il a montré des photos imprimées de Verstappen et Piastri côte à côte à la presse écrite après la course.

Une source au sein de Red Bull a déclaré : "Il semble y avoir de nouvelles règles, mais personne ne les connaît vraiment, et elles sont sujettes à interprétation."

Voilà encore un potentiel sujet de polémiques à éclaircir dans le paddock du GP de Miami ce week-end !