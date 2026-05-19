Nielsen : Alpine F1 a montré qu’elle a ’franchi un cap’ en 2026

Alpine F1 a fait de bons progrès en ce début d’année 2026, en s’affirmant comme la cinquième force du plateau depuis le début de saison, et surtout à Miami après avoir amené un package d’évolutions. Bien qu’il se soit agi d’une performance réussie avec les deux voitures en Q3, ce n’était pas un coup d’éclat isolé, avec des départs en quatrième ligne lors des courses précédentes, qui ont confirmé que la nouvelle A526 et son moteur Mercedes était meilleure que sa devancière.

Il s’agit en effet d’un retournement de situation colossal après avoir terminé l’année 2025 à la dernière place du championnat. Avec le pari de se lancer comme cliente de Mercedes et non plus motoriste d’un V6 Renault, l’équipe a pour l’instant eu raison, avec de bonnes performances, mais toujours loin des top teams, malgré les espoirs exprimés cet hiver.

"C’est une étape claire" a déclaré Nielsen. "Nous avons eu de très bons essais à Bahreïn. Nous étions confiants en sortant de Bahreïn. Puis nous sommes allés en Australie et nous étions un peu en mode ’peut-être que nous avons fait une voiture qui n’est rapide que sur un seul circuit’."

"C’était donc agréable de faire ensuite ces quelques courses et d’y montrer que nous avons franchi un cap. Et cela aide tout le monde à l’usine, tout le monde dans l’équipe, les sponsors. Toutes les personnes impliquées dans l’effort sont bien sûr stimulées par l’augmentation des performances."

"Tout commence par la voiture. La voiture commence à s’améliorer, les gens croient aux projets. Tout commence à devenir un peu plus facile. Les meilleures personnes veulent venir."

Avec le même moteur, Mercedes et McLaren ont une large avance sur Alpine, qui devance Williams, et si Nielsen s’en satisfait, c’est aussi la preuve qui montre à quel point il est encore possible de progresser.

"La voiture la plus rapide absolue, toujours Mercedes, et les autres équipes propulsées par Mercedes sont les principales références d’Alpine à l’heure actuelle. Cela nous permet d’être jugés par rapport à là où elle veut être, et là où notre matériel nous permet d’être."

"Si nous avions été la dernière de ces équipes Mercedes, nous n’aurions clairement pas fait du très bon travail. Ce n’est pas le cas pour le moment. Je ne sais pas si c’est parce que nous avons fait du bon travail ou si les autres en ont fait un moins bon, mais je prends."

Les progrès ne seront cependant pas linéaires. Alpine a profité de la pause d’avril pour amener un pack d’évolutions, qui sera ajusté sur la voiture de Franco Colapinto à Montréal, puisqu’il n’avait pas toutes les pièces de Pierre Gasly à Miami, mais les rapports de force entre équipes vont varier.

"Les autres équipes ont apporté un peu moins. Audi a peut-être un peu reculé par rapport à nous, de même pour Racing Bulls. Mais ils apporteront des évolutions au Canada ou après. Donc ça va être comme ça toute l’année. Je ne me fais pas d’illusions, ce que nous avons vu à Miami n’est peut-être pas ce que nous verrons au Canada, ni à Barcelone ou Monaco."