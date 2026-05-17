Ocon raconte le podium ’spécial’ d’Interlagos 2024 pour clore son histoire avec Alpine F1

Esteban Ocon a décrit le double podium d’Alpine F1 au Grand Prix du Brésil 2024 comme la manière idéale de clore son chapitre avec l’écurie française. La rivalité du Français avec son coéquipier de l’époque, Pierre Gasly, avait laissé craindre une détérioration de l’ambiance et de leurs relations. Mais malgré quelques incidents en piste durant leur période en tant que coéquipiers au sein de la structure française, la fin a été heureuse.

En 2023 et 2024, il y a eu quelques incidents en piste entre eux, avec ou sans responsabilité de l’un des deux, notamment des collisions aux Grands Prix d’Australie, de Hongrie et de Monaco. Cependant, malgré ces quelques tensions, le duo a conclu son partenariat par un double podium surprise au Grand Prix du Brésil 2024, sous une pluie battante qu’ils ont maîtrisée à la perfection, en s’adjugeant des chronos aussi rapides que Max Verstappen quand le déluge a frappé.

"C’est un beau chapitre de fin, disons, pour l’histoire avec Alpine" a confié Ocon à la F1. "Il n’y avait pas de meilleure façon de la clore que celle-ci. Et oui, nous avons vécu tellement de choses ensemble avec Pierre, et se retrouver au sommet du monde du sport automobile... je veux dire, ce n’est pas une victoire, mais c’est un podium ensemble. »

"C’est incroyablement spécial, avec ce qui était probablement l’une des monoplaces les plus lentes de la grille à ce moment-là. La veille, sur le sec, j’étais 17e, et puis la pluie est tombée. Nous nous sommes réveillés à 5 heures du matin."

"La météo a joué un grand rôle, je me suis qualifié quatrième et j’ai mené la course pendant 15 ou 20 tours, ce qui était pour le moins inattendu. Mais finir sur le podium était tellement inespéré que je ne me suis pas battu farouchement pour la victoire, ce que je regrette un peu, peut-être."

"Il y avait une seule opportunité de décrocher un podium cette année-là, c’était celle-ci, et je ne voulais pas tout envoyer au décor. Mais si j’avais eu la possibilité de me battre un peu plus souvent pour des podiums au cours de l’année, j’aurais peut-être résisté un peu plus fort à Max, car il y avait une chance de gagner la course."

"J’étais donc heureux de prendre la deuxième place. Mais au fond de moi, cela me laissait un goût d’inachevé. Il y avait un peu mieux à jouer, mais cela reste un résultat incroyable et c’est formidable que nous ayons réussi à monter tous les deux sur le podium."